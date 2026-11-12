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    Bernstein senkt Nvidia auf 'Market-Perform' - Ziel halbiert

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein halbiert Nvidias Kursziel auf 200 Dollar
    • Bernstein stuft Nvidia auf Market-Perform zurück
    • Unsicherheit um Huang und weitere Vorwürfe belasten
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Nvidia auf 'Market-Perform' - Ziel halbiert
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia auf 200 Dollar halbiert und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Stacy Rasgon begründete dies am Mittwochabend mit den weiter schwelenden Spekulationen über die Zukunft von Konzernchef Jensen Huang und der hohen Unsicherheit. Er habe es zuvor schon als größtes Risiko für die Aktie hervorgehoben, dass der Chef an der Spitze des Unternehmens nicht mehr tragbar sein könnte. Angesichts der neuen Vorwürfe erscheint es ihm unrealistisch, dass der Verwaltungsrat ihn in seiner Position belässt. Während der Suche nach einem Nachfolger rechnet Rasgon zwar nicht mit Problemen im Betriebsablauf. Er fürchtet aber, dass zweifellos noch weitere Anschuldigungen folgen werden. Fragezeichen stünden vielleicht hinter den zahlreichen Investitionen des Unternehmens innerhalb der Lieferkette./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:55 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,94 % und einem Kurs von 146,0 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,50 %/+173,00 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 182,42$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch Vorwürfe zu China-Exportbeschränkungen und einen möglichen Führungswechsel bei NVIDIA. Diskutiert werden zudem die KI-Nachfrage und Parallelen zur Dotcom-Blase. Einige Anleger kaufen unter 160 Euro zu und erwarten starke Quartalszahlen, während andere auf fallende Kurse setzen. Als entscheidend gilt auch der Ausblick für 2027/28.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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