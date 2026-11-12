Indus Holding wächst weiter kräftig - Jahresziele bestätigt
- Umsatz wächst im Quartal um fast ein Viertel
- Bereinigtes Ebita verdoppelt sich fast auf 95 Millionen Euro
- Jahresziele mit Umsatz- und Ebita-Spanne bestätigt
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding ist im dritten Quartal kräftig gewachsen. Bei einem Umsatzanstieg um fast ein Viertel auf 544,3 Millionen Euro verdoppelte sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im Jahresvergleich auf 95 Millionen Euro fast. Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre ein Gewinn von 40,5 Millionen Euro und damit 22 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die im Sommer angehobenen Jahrsziele bestätigte das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag zudem.
Der Erlös dürfte 2026 demnach bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) 220 bis 260 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll damit 11 bis 13 Prozent erreichen. Der Auftragseingang legte in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fast 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 37,15 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4500 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR.
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Aktuelle Meldung von soeben, Quelle:
INDUS stärkt Segment Infrastructure mit Spezialisten für Betonlösungen
- Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH wird Teil der BETOMAX-Gruppe
- Position im Wachstumsmarkt Sanierung und Modernisierung ausgebaut
Die INDUS-Beteiligung BETOMAX hat 70 % der Geschäftsanteile an der Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH (BNB) übernommen. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Potsdam entwickelt und fertigt individuelle Betonlösungen für das Architektur- und Bauwesen, insbesondere für die Bereiche Sanierung und Denkmalpflege, Garten- und Landschaftsbau und Interior Design. Das Leistungsspektrum reicht von großformatigen Betonfassaden über urbane Freiraumstrukturen bis hin zu Innenraumelementen und komplexen Sonderformen. Dabei deckt BNB die gesamte Wertschöpfung von der Beratung und Planung bis zur Fertigung und Montage ab. Zu den Referenzprojekten zählen Fassadenelemente für die Tesla Gigafactory in Grünheide, Innenraumelemente in den Pariser Galeries Lafayette oder Textilbetonelemente für den Berliner U-Bahnhof Rotes Rathaus. Mit rund 40 Mitarbeitenden erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von rund 7 Mio. EUR. Als Tochterunternehmen von BETOMAX wird BNB dem Technologiefeld Tiefbau und Betontechnologie im INDUS-Segment Infrastructure zugeordnet.
„Wir sehen für BNB attraktive Wachstumsperspektiven“, sagt Dr. Jörn Großmann, für das Segment Infrastructure verantwortlicher INDUS-Vorstand. „Insbesondere die Bereiche Sanierung und Denkmalpflege profitieren strukturell von dem hohen Investitionsbedarf in den Gebäudebestand. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an nachhaltiges Bauen und Modernisieren. Mit seiner technischen Kompetenz und seiner starken Position in diesen Märkten ist BNB hervorragend aufgestellt, um diese Chancen zu nutzen.“
BETOMAX systems gehört seit 1991 zur INDUS-Gruppe und entwickelt Systeme und Komponenten für den konstruktiven Beton- und Ingenieurbau. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 28 Mio. EUR. Die Kompetenzschwerpunkte liegen auf der Bewehrungs-, Anker-, Abschal- und Abdichtungstechnik sowie der Brückenbautechnik. INDUS hat das Leistungsangebot der BETOMAX-Gruppe in den vergangenen Jahren bereits durch die Ergänzungsakquisitionen QUICK Bauprodukte und TRIGOSYS erweitert.
„BNB bringt viel Werkstoffkompetenz in der Materialentwicklung und Oberflächengestaltung mit. Mit eigenem Metall- und Formenbau sowie moderner CNC-, Schleif- und Frästechnik verfügt das Unternehmen zudem über eine hohe Fertigungstiefe“, sagt Michael Meyer, Geschäftsführer von BETOMAX. „Gerade die Verbindung aus technischem Know-how und Erfahrung aus anspruchsvollen Großprojekten macht BNB zu einer sehr guten Ergänzung im Bereich Betontechnologie.“
Manuel Vöge, bisheriger geschäftsführender Gesellschafter von BNB: „Mit INDUS haben wir einen Partner gefunden, der unser Geschäft versteht und BNB langfristig weiterentwickelt. Gemeinsam können wir unsere Stärken ausbauen, neue Märkte erschließen und so zusätzliche Wachstumschancen nutzen.“ Manuel Vöge wird BNB als Geschäftsführer weiter führen.
Der Erwerb ist Teil der INDUS-Unternehmensstrategie EMPOWERING MITTELSTAND. Mit gezielten Ergänzungsakquisitionen stärkt INDUS bestehende Technologiefelder, verbreitert die Kompetenzen ihrer Beteiligungen und schafft zusätzliche Möglichkeiten für organisches Wachstum.
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