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    Indus Holding wächst weiter kräftig - Jahresziele bestätigt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz wächst im Quartal um fast ein Viertel
    • Bereinigtes Ebita verdoppelt sich fast auf 95 Millionen Euro
    • Jahresziele mit Umsatz- und Ebita-Spanne bestätigt
    Indus Holding wächst weiter kräftig - Jahresziele bestätigt
    Foto: INDUS Holding AG

    BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding ist im dritten Quartal kräftig gewachsen. Bei einem Umsatzanstieg um fast ein Viertel auf 544,3 Millionen Euro verdoppelte sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im Jahresvergleich auf 95 Millionen Euro fast. Unter dem Strich entfällt auf die Aktionäre ein Gewinn von 40,5 Millionen Euro und damit 22 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die im Sommer angehobenen Jahrsziele bestätigte das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag zudem.

    Der Erlös dürfte 2026 demnach bei 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro liegen und das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) 220 bis 260 Millionen Euro erreichen. Die entsprechende Marge soll damit 11 bis 13 Prozent erreichen. Der Auftragseingang legte in den ersten neun Monaten im Jahresvergleich um fast 15 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu./mis/jha/

    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 37,15 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4500 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR.





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