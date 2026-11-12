Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht
- Naturkatastrophen belasteten den Gewinn der Munich Re
- 646 Millionen Euro Großschäden blieben unter Erwartung
- Überschuss sank um 13 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re mit 118 Millionen Euro von ungewöhnlich niedrigen Großschäden profitiert. Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehoben.
In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 576 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -8,24 %/+2,84 % bedeutet.
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Genaugenommen kann man diese Aktie immer kaufen.....am Besten in Stufen......wer es langfristig denken und handeln kann.....wird aber seltener in unserer EX und HOPP Zeit.....die GEN Z tradet sich die Finger wund.....weil beinahe umsonst....
Leute Leute