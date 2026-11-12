Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht

Meine Sympathie für Analysten und deren Einfluss auf meine Entscheidungen tendieren ohnehin gegen Null. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Analysten sind für sich selbst und deren Aufraggeber da, nicht für die Anleger an sich.





Die Erstversicherer saßen auch schon in den letzten 2 Jahren am längeren Hebel. Trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass die Münchener Rück bzw. allgemein die Rückversicherer dadurch größere Probleme bekommen haben. Im Gegenteil, alle melden weiterhin hervorragende Ergebnisse. Ich sehe das eher so: Was wird die Münchener Rück nur für ein Ergebnis abliefern, wenn sich die Lage irgendwann ändert und die Rückversicherungsbranche wieder am längeren Hebel sitzt? Wie auch immer, die Zahlen sprechen für sich. Sie liefert grandios ab.





Dazu hat die Münchener Rück ein hervorragendes Management. Und das seit vielen Jahren. Sehr ruhig und beständig, konzentrieren sich auf das, für was sie bezahlt werden.





"chinadotcom" hat es in seinem vorherigen Beitrag bereits richtig gesagt. Ich sehe das genauso. Die Münchener Rück ist eine Aktie, die ich nicht verkaufe, sondern in bei günstigen Kursen immer zukaufe. Haltdauer am Besten für immer. Bei der Allianz ist es das gleiche Spiel.





Und beim aktuellen Kurs sind wir immer noch weit davon entfernt, dass man von einer Überbewertung sprechen kann.