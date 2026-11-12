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    Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht

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    Für Sie zusammengefasst
    • Naturkatastrophen belasteten den Gewinn der Munich Re
    • 646 Millionen Euro Großschäden blieben unter Erwartung
    • Überschuss sank um 13 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro
    Munich Re bezahlt mehr für Katastrophenschäden - Höheres Gewinnziel steht
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen haben beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Großschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Munich Re mit 118 Millionen Euro von ungewöhnlich niedrigen Großschäden profitiert. Trotz des Gewinnrückgangs hatte Vorstandschef Christoph Jurecka sein Gewinnziel für 2026 schon Ende Oktober auf 6,6 Milliarden Euro angehoben.

    In den Monaten Juli bis September ging der Überschuss im Jahresvergleich um rund 13 Prozent auf gut 1,7 Milliarden Euro zurück. Neben der Rückversicherungssparte warf auch die Erstversicherungstochter Ergo weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte./stw/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 576 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 564,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 530,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 594,00EUR was eine Bandbreite von -8,24 %/+2,84 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 4 % nach der JPMorgan-Abstufung und möglichen Preisdruck bei Rückversicherungen 2027. Dem stehen das erhöhte Gewinnziel von 6,6 Mrd. Euro für 2026 und Erwartungen steigender Dividenden gegenüber. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung, Nachkäufe bei 540–542 Euro und langfristig vierstellige Kurse. Die anstehende Q3-Mitteilung und spätere Dividendenvorschläge werden als mögliche Impulsgeber thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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