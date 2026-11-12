Nanjing bietet Einblicke in das kulturelle Erbe und die Erneuerung des Jangtse-Flusses

NANJING, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Jangtse fließt von Westen nach Osten durch China und verbindet Regionen mit unterschiedlichen Traditionen und einem gemeinsamen kulturellen Erbe. Am 10. November trafen sich Wissenschaftler und Kulturexperten aus dem gesamten Flussbecken in Nanjing zu einer Veranstaltung mit dem Thema „Ein Fluss, ein gemeinsames Erbe": „Eine neue Ära beginnt." Die von der Propagandaabteilung des Parteikomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Nanjing ausgerichtete und vom Nanjing Yangtze River Culture Institute und anderen Partnern organisierte Veranstaltung brachte Teilnehmer aus den Kulturregionen Bashu (Sichuan und Chongqing), Yunnan–Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi–Anhui und dem unteren Jangtse zusammen, um den Reichtum der Jangtse-Kultur zu erkunden. Es wurden zwei Forschungsveröffentlichungen herausgegeben: Das Blaue Buch der Jangtse-Flusskultur: Bericht über die kulturelle Entwicklung des Jangtse-Flusses (2025–2026) und China Jangtse River Cultural Development City Index Report (2026).

Nanjing liegt am Schnittpunkt des Wirtschaftsgürtels des Jangtsekiang und der Integrationsinitiative für das Jangtsekiang-Delta und ist zudem eine Schlüsselstadt bei der Entwicklung des Nationalen Kulturparks des Jangtsekiang. In den letzten Jahren hat die Stadt daran gearbeitet, die natürliche Umgebung des Flusses wiederherzustellen und gleichzeitig das kulturelle Erbe entlang seiner Ufer zu bewahren und zu vermitteln, um so ein Beispiel für andere Gemeinden entlang des Jangtse zu setzen. Nanjing hat, ausgehend von den historischen Stätten entlang seiner Uferpromenade und seiner eigenen Transformation zu einer modernen Stadt, die Forschung zum kulturellen Erbe des Flusses ausgeweitet und Literatur und Kunst gefördert, die vom Jangtse inspiriert sind. Die Stadt erforscht auch, was dieses Erbe heute bedeutet, und verbindet dabei akademische Forschung mit neuen Ansätzen zur Kulturerhaltung und zur Einbindung der Öffentlichkeit. Diese Bemühungen bieten einen aufschlussreichen Einblick, wie die Geschichte und die Traditionen des Flusses lebendig erhalten und für das heutige Leben relevant gemacht werden können.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nanjing-bietet-einblicke-in-das-kulturelle-erbe-und-die-erneuerung-des-jangtse-flusses-302937497.html