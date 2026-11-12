🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nanjing bietet Einblicke in das kulturelle Erbe und die Erneuerung des Jangtse-Flusses

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    NANJING, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Jangtse fließt von Westen nach Osten durch China und verbindet Regionen mit unterschiedlichen Traditionen und einem gemeinsamen kulturellen Erbe. Am 10. November trafen sich Wissenschaftler und Kulturexperten aus dem gesamten Flussbecken in Nanjing zu einer Veranstaltung mit dem Thema „Ein Fluss, ein gemeinsames Erbe": „Eine neue Ära beginnt." Die von der Propagandaabteilung des Parteikomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Nanjing ausgerichtete und vom Nanjing Yangtze River Culture Institute und anderen Partnern organisierte Veranstaltung brachte Teilnehmer aus den Kulturregionen Bashu (Sichuan und Chongqing), Yunnan–Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi–Anhui und dem unteren Jangtse zusammen, um den Reichtum der Jangtse-Kultur zu erkunden. Es wurden zwei Forschungsveröffentlichungen herausgegeben: Das Blaue Buch der Jangtse-Flusskultur: Bericht über die kulturelle Entwicklung des Jangtse-Flusses (2025–2026) und China Jangtse River Cultural Development City Index Report (2026).

    Nanjing liegt am Schnittpunkt des Wirtschaftsgürtels des Jangtsekiang und der Integrationsinitiative für das Jangtsekiang-Delta und ist zudem eine Schlüsselstadt bei der Entwicklung des Nationalen Kulturparks des Jangtsekiang. In den letzten Jahren hat die Stadt daran gearbeitet, die natürliche Umgebung des Flusses wiederherzustellen und gleichzeitig das kulturelle Erbe entlang seiner Ufer zu bewahren und zu vermitteln, um so ein Beispiel für andere Gemeinden entlang des Jangtse zu setzen. Nanjing hat, ausgehend von den historischen Stätten entlang seiner Uferpromenade und seiner eigenen Transformation zu einer modernen Stadt, die Forschung zum kulturellen Erbe des Flusses ausgeweitet und Literatur und Kunst gefördert, die vom Jangtse inspiriert sind. Die Stadt erforscht auch, was dieses Erbe heute bedeutet, und verbindet dabei akademische Forschung mit neuen Ansätzen zur Kulturerhaltung und zur Einbindung der Öffentlichkeit. Diese Bemühungen bieten einen aufschlussreichen Einblick, wie die Geschichte und die Traditionen des Flusses lebendig erhalten und für das heutige Leben relevant gemacht werden können.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nanjing-bietet-einblicke-in-das-kulturelle-erbe-und-die-erneuerung-des-jangtse-flusses-302937497.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Nanjing bietet Einblicke in das kulturelle Erbe und die Erneuerung des Jangtse-Flusses NANJING, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ - Der Jangtse fließt von Westen nach Osten durch China und verbindet Regionen mit unterschiedlichen Traditionen und einem gemeinsamen kulturellen Erbe. Am 10. November trafen sich Wissenschaftler und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     