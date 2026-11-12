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    Wienerberger: Neuer Chef plant Einsparungen von 140 Millionen Euro

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    Wienerberger: Neuer Chef plant Einsparungen von 140 Millionen Euro
    Foto: Wienerberger AG

    **Wienerberger setzt auf Hanke und Kostensenkungen**

    Wienerberger bekommt in einer schwierigen Marktphase einen neuen Chef und richtet den Fokus stärker auf Profitabilität und Bilanzstärkung. Der Aufsichtsrat bestellte Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November zum Vorstandsvorsitzenden. Der langjährige Manager hatte das Amt seit August interimistisch ausgeübt. Sein Vorgänger Heimo Scheuch hatte seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet. Mit der Entscheidung schließt der Aufsichtsrat einen Nachfolgeprozess ab, bei dem interne und externe Kandidaten geprüft wurden.

    Hanke arbeitet seit mehr als 25 Jahren für den österreichischen Baustoffkonzern. Er war von 2021 bis 2025 Finanzvorstand, danach operativer Leiter für Zentral- und Osteuropa und zuletzt Interimschef. Seine bisherigen regionalen Aufgaben werden im erweiterten Führungsteam verteilt. Finanzvorständin Dagmar Steinert und West-COO Harald Schwarzmayr behalten ihre Zuständigkeiten. Hanke sieht das Unternehmen mit schwacher Nachfrage im Neubau und steigenden Kosten konfrontiert, hält aber an den grundlegenden Geschäftschancen fest.

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    Die Zahlen für das dritte Quartal spiegeln den Druck wider. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Dazu trugen Preiserhöhungen von knapp sechs Prozent sowie Übernahmen, insbesondere des italienischen Keramikherstellers Italcer, bei. Das operative EBITDA sank dagegen von 202 auf 180 Millionen Euro. Wienerberger begründet den Rückgang mit der schwachen Nachfrage und höheren Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten. Besonders belastet blieb der Wohnungsneubau in Großbritannien, den USA und Kanada. Renovierung und Infrastruktur entwickelten sich stabiler, konnten die Schwäche jedoch nicht ausgleichen.

    Für 2026 hält der Konzern an seiner Prognose eines operativen EBITDA von 640 bis 650 Millionen Euro fest. Die Nettoverschuldung soll bis Jahresende auf 2,2 Milliarden Euro sinken; Ende September lag sie bei 2,4 Milliarden. Schuldenabbau und Cash-Generierung haben laut Hanke Vorrang. Deshalb setzt Wienerberger Übernahmen vorerst aus, begrenzt Investitionen und überprüft die Dividendenpolitik. Auch mögliche Veräußerungen stehen im Rahmen der Portfolioanalyse zur Diskussion, sofern sie die Komplexität verringern und Wert schaffen.

    Parallel läuft eine strategische Überprüfung mit zwei Schwerpunkten: operative Verbesserungen und die Analyse des Portfolios. Maßnahmen für Einkauf, Produktionsabläufe sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten seien weitgehend identifiziert. Bis Ende 2028 sollen Einsparungen aufgebaut werden, die ab 2029 jährlich 140 Millionen Euro zum operativen EBITDA beitragen. Die Umsetzung beginnt sofort; das bestehende Programm „Fit for Growth“ wird fortgeführt. Weitere Einzelheiten will Wienerberger am 4. März 2027 vorstellen, nach Veröffentlichung der Jahreszahlen am 17. Februar.

    Auch die Beteiligungsmeldung zeigt eine Veränderung: Die von Erste Asset Management gemeldeten Stimmrechte sanken zum 10. November von 4,22 auf 3,82 Prozent. Die Aktien werden laut Mitteilung von verwalteten Fonds gehalten, nicht von der Verwaltungsgesellschaft selbst.



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    Die Wienerberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 17,35EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.




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