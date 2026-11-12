Cantourage dreht EBITDA ins Plus – trotz leicht sinkender Umsätze

Besonders stark entwickelte sich die Bruttomarge: Sie stieg binnen Jahresfrist von 18,1 auf 35,3 Prozent. Das Unternehmen führt die Verbesserung auf eine stärkere Ausrichtung auf höherwertige Produkte und margenstärkere Sortimente zurück. Cantourage verzichte bewusst darauf, durch Preisnachlässe zusätzliches, wenig profitables Volumen zu gewinnen. Damit stellt der Anbieter medizinischer Cannabisprodukte die Ergebnisqualität vor das Umsatzwachstum.

Die Cantourage Group hat im dritten Quartal 2026 trotz sinkender Preise und intensiven Wettbewerbs in Deutschland deutlich mehr verdient. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf 1,9 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 2,2 Millionen Euro angefallen war. Die EBITDA-Marge erreichte 9,5 Prozent. Der Umsatz gab leicht um zwei Prozent auf 19,9 Millionen Euro nach.

In den ersten neun Monaten erzielte Cantourage einen Umsatz von 62,3 Millionen Euro und ein EBITDA von 6,8 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 10,9 Prozent, verglichen mit 4,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Zum 30. September betrug die Eigenkapitalquote 75,6 Prozent; die Netto-Cash-Position lag bei 10,8 Millionen Euro.

Das Auslandsgeschäft gewinnt an Gewicht. In Deutschland setzte Cantourage im dritten Quartal 9,5 Millionen Euro um, rund 48 Prozent des Konzernumsatzes. Großbritannien kam mit 9,3 Millionen Euro auf etwa 47 Prozent, Polen steuerte 1,1 Millionen Euro bei. Zusammen entfielen damit mehr als die Hälfte der Erlöse auf die beiden ausländischen Märkte. In Deutschland drücken laut Unternehmen sinkende Preise für Cannabisblüten und der Wettbewerb auf das Geschäft.

Als weitere Wachstumstreiber nennt Cantourage exklusive Zugänge zu Premiumprodukten, neue Wirkstoffe aus Destillaten und Extrakten sowie den Ausbau der Telemedizin-Plattform Telecan. Dort soll neben der Videosprechstunde ein fragebogengestützter Zugang zur ärztlichen Prüfung von Behandlungsanfragen hinzukommen. Ein approbierter Arzt beurteilt jeden Fall individuell und entscheidet eigenständig über eine mögliche Verordnung. Die Produktumsätze entstehen laut Unternehmen jedoch im Vertrieb an Apotheken, nicht durch die Plattform selbst.

Die Investmentbank Montega bewertet die Zahlen positiv, sieht die Jahresprognose aber am unteren Ende der bisherigen Spannen. Cantourage peile demnach 85 bis 95 Millionen Euro Umsatz und 10 bis 12 Millionen Euro bereinigtes EBITDA an. Montega senkte seine eigenen Schätzungen für 2026 auf 85 Millionen Euro Umsatz und 10 Millionen Euro EBITDA, bestätigte aber die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von zehn Euro. **Diese Einschätzung stammt vom Analysten und ist keine Anlageberatung.**

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 5,10EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.