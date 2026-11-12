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    INDUS Holding: Starkes Wachstum setzt sich im dritten Quartal fort

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    INDUS auf Wachstumskurs: Umsatz und Ergebnis legen kräftig zu, alle drei Segmente ziehen mit. Steigende Aufträge stärken den Rücken – die Jahresprognose steht.

    INDUS Holding: Starkes Wachstum setzt sich im dritten Quartal fort
    Foto: INDUS Holding AG
    • Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten um 18,5 % auf 1,51 Mrd. Euro.
    • Das bereinigte EBITA erhöhte sich mehr als doppelt auf 218,5 Mio. Euro; die Marge stieg von 8,2 % auf 14,5 %.
    • Alle drei Segmente steigerten Umsatz und Ergebnis. Materials Solutions wuchs besonders stark, auch durch den außergewöhnlichen Wolframcarbid-Preiseffekt.
    • Der Auftragseingang legte um 14,8 % auf 1,64 Mrd. Euro zu; der Auftragsbestand erreichte 776,9 Mio. Euro, 20,4 % mehr als Ende 2025.
    • Der Free Cashflow betrug nach neun Monaten trotz hoher Working-Capital-Bindung 38,0 Mio. Euro; im dritten Quartal lag er bei 74,9 Mio. Euro.
    • INDUS bestätigt die Jahresprognose: 1,9 bis 2,1 Mrd. Euro Umsatz und 220 bis 260 Mio. Euro bereinigtes EBITA.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei INDUS Holding ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,02 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,95EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.305,12PKT (+0,71 %).


    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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