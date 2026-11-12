Zweistelliges Wachstum: Diese Aktie würde Peter Lynch gefallen

Nordamerika bleibt das größte und am schnellsten wachsende Markt von Tonies: Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten um 45 Prozent auf 177,0 Millionen Euro zu. Treiber war die anhaltend starke Nachfrage nach Tonieboxen.

Tonies erzielt starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten. Der Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent auf 422,9 Millionen Euro.

Auch die DACH-Region wächst in den ersten neun Monaten um 19 Prozent auf 157,2 Millionen Euro. Besonders die großen Neuerscheinungen bei den Tonie-Figuren kommen bei den Kunden gut an.

Auch in den anderen Regionen verzeichnet Tonie ein Umsatzplus von 39 Prozent auf 88,7 Millionen Euro. Dazu trägt die steigende Markenbekanntheit in den einzelnen Ländern bei.

Tonies bestätigt auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Erwartet wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf über 760 Millionen Euro. In Nordamerika soll das Wachstum mehr als 30 Prozent betragen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 9,0 und 11,0 Prozent liegen.

Das positive Wachstum und Geschäftsergebnis spiegelt sich auch Aktienkurs wider. Und: dabei ist die Aktie laut aktuellen Zahlen nicht überbewertet, sondern liegt unter ihrem fairen Preis.

Hier kommt Peter Lynchs-Strategie ins Spiel, der Wachstums-Aktien zu einem günstigen Preis suchte, "growth at a reasonable price", vor dem Hintergrund seines Leitspruches: "Buy what you know."

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Mit der Price/Earnings-to-Growth-Ratio (PEG) lässt sich das Kursgewinnverhältnis (KGV) in Verhältnis zum Wachstum beurteilen.

Mit den aktuellen Q3-Zahlen vom Donnerstag hat Tonies eine PEG-Ratio von 0,18 für 2026, für 2027 laut Prognose eine PEG-Ratio von 0,36 (ein PEG-Wert unter 1 gilt als günstig bewertet).

Fazit

Tonies liefert bärenstarke Zahlen mit zweistelligem Wachstum in beinahe allen Märkten. Die Aktie ist sehr günstig bewertet, wenn man die Kriterien von Investmetlegende Peter Lynch zu Rate zieht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 14,08EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,01 € , was eine Steigerung von +4,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Die Tonies gehen an die Börse?! IPO von Boxine über den 468 SPAC I tonies Registered (A) -2,77 % Aktie 40 Aufrufe heute sozpaed heute 07:44

Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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