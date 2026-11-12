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    Zweistelliges Wachstum: Diese Aktie würde Peter Lynch gefallen

    Tonies

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    Der Weltmarktführer und Erfinder der gleichnamigen Tonie-Audioboxen wächst weiter stark. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Zahlen veröffentlicht. Warum sie Lynch gefallen könnte ...

    Für Sie zusammengefasst
    Tonies - Zweistelliges Wachstum: Diese Aktie würde Peter Lynch gefallen
    Foto: picture-alliance

    Tonies erzielt starkes drittes Quartal mit zweistelligem Wachstum in allen Segmenten. Der Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent auf 422,9 Millionen Euro.

    Nordamerika bleibt das größte und am schnellsten wachsende Markt von Tonies: Der Umsatz legte in den ersten neun Monaten um 45 Prozent auf 177,0 Millionen Euro zu. Treiber war die anhaltend starke Nachfrage nach Tonieboxen.

    Auch die DACH-Region wächst in den ersten neun Monaten um 19 Prozent auf 157,2 Millionen Euro. Besonders die großen Neuerscheinungen bei den Tonie-Figuren kommen bei den Kunden gut an.

    Auch in den anderen Regionen verzeichnet Tonie ein Umsatzplus von 39 Prozent auf 88,7 Millionen Euro. Dazu trägt die steigende Markenbekanntheit in den einzelnen Ländern bei.

    Tonies bestätigt auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Erwartet wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent auf über 760 Millionen Euro. In Nordamerika soll das Wachstum mehr als 30 Prozent betragen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 9,0 und 11,0 Prozent liegen.

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    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W
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    Das positive Wachstum und Geschäftsergebnis spiegelt sich auch Aktienkurs wider. Und: dabei ist die Aktie laut aktuellen Zahlen nicht überbewertet, sondern liegt unter ihrem fairen Preis.

    Hier kommt Peter Lynchs-Strategie ins Spiel, der Wachstums-Aktien zu einem günstigen Preis suchte, "growth at a reasonable price", vor dem Hintergrund seines Leitspruches: "Buy what you know."

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    Mit der Price/Earnings-to-Growth-Ratio (PEG) lässt sich das Kursgewinnverhältnis (KGV) in Verhältnis zum Wachstum beurteilen.

    Mit den aktuellen Q3-Zahlen vom Donnerstag hat Tonies eine PEG-Ratio von 0,18 für 2026, für 2027 laut Prognose eine PEG-Ratio von 0,36 (ein PEG-Wert unter 1 gilt als günstig bewertet).

    Fazit

    Tonies liefert bärenstarke Zahlen mit zweistelligem Wachstum in beinahe allen Märkten. Die Aktie ist sehr günstig bewertet, wenn man die Kriterien von Investmetlegende Peter Lynch zu Rate zieht.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,62 % und einem Kurs von 14,08EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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