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    Mietwachstum zahlt sich aus: TAG Immobilien erhöht Gewinnziel für 2026

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    Mietwachstum zahlt sich aus: TAG Immobilien erhöht Gewinnziel für 2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    **TAG Immobilien hebt Gewinnziel für 2026 an**

    TAG Immobilien hat in den ersten neun Monaten 2026 von steigenden Mieteinnahmen und einem größeren Wohnungsbestand in Polen profitiert. Die Netto-Ist-Miete erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund zehn Prozent auf 304,3 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Mieten in Deutschland um 3,1 Prozent und in Polen um 1,7 Prozent. Der Hamburger Konzern hob daraufhin seine Prognose für den operativen Gewinn aus dem Vermietungsgeschäft an.

    Der für Immobilienunternehmen wichtige FFO I legte von Januar bis September um zwölf Prozent auf 152,7 Millionen Euro zu. Für das Gesamtjahr rechnet TAG nun mit 195 bis 200 Millionen Euro, nachdem zuvor eine Spanne von 187 bis 197 Millionen Euro gegolten hatte. Auch der erste Ausblick auf 2027 fällt positiv aus: Der FFO I soll dann 200 bis 210 Millionen Euro erreichen, ein Plus von etwa vier Prozent gegenüber dem oberen beziehungsweise mittleren Bereich der laufenden Jahresprognose.

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    Das bereinigte EBITDA aus der Vermietung in Deutschland und Polen stieg um neun Prozent auf 205,9 Millionen Euro. In Deutschland lag der Leerstand bei den Wohnungen mit 3,9 Prozent leicht über dem Vorjahreswert von 3,8 Prozent. Das polnische Mietportfolio wuchs nach einer Akquisition von rund 5.300 Wohnungen auf etwa 9.100 Einheiten. Der Leerstand in den länger als ein Jahr vermieteten polnischen Wohnungen betrug 2,4 Prozent.

    Das Geschäft mit dem Verkauf polnischer Wohnungen entwickelte sich ebenfalls lebhaft: TAG veräußerte in den ersten neun Monaten 2.152 Einheiten, nach 1.973 im Vorjahreszeitraum. Das Verkaufsergebnis sank gleichwohl von 34,2 auf 29,6 Millionen Euro. Der FFO II, der neben dem Vermietungsergebnis auch das polnische Verkaufsgeschäft umfasst, stieg insgesamt um sieben Prozent auf 181,9 Millionen Euro.

    Der Konzerngewinn fiel mit 156,4 Millionen Euro deutlich niedriger aus als im Vorjahr, als 306 Millionen Euro zu Buche standen. TAG führte den Rückgang vor allem auf ein geringeres Bewertungsergebnis zurück. Für das deutsche Immobilienportfolio erwartet das Unternehmen im zweiten Halbjahr Wertminderungen; über das Gesamtjahr dürfte die Bewertung weitgehend stabil bleiben. Höhere Zinsen belasteten die Immobilienwerte trotz des Mietwachstums.

    Finanziell stärkte der Börsengang der polnischen Tochter ROBYG im Juli die Bilanz. TAG nahm daraus Mittel ein und blieb mit 67 Prozent Mehrheitsaktionärin. Der Verschuldungsgrad, gemessen am Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zum Immobilienwert, lag Ende September bei 42,6 Prozent. Zugleich erhöhte sich der EPRA-NTA je Aktie binnen neun Monaten um acht Prozent auf 21,79 Euro.

    Für 2027 erwartet TAG beim polnischen Verkaufsergebnis einen Rückgang auf 50 bis 60 Millionen Euro. Grund ist vor allem der nach dem Börsengang geringere ROBYG-Anteil. Der FFO II soll deshalb auf 250 bis 270 Millionen Euro sinken.



    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350
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    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 11,54EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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