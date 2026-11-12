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    AUTO1: JPMorgan senkt Kursziel – neuer CFO kommt von der Deutschen Börse

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    AUTO1: JPMorgan senkt Kursziel – neuer CFO kommt von der Deutschen Börse
    Foto: Autohero

    **AUTO1: JPMorgan senkt Kursziel, neuer Finanzchef kommt von der Deutschen Börse**

    Bei der AUTO1 Group treffen eine vorsichtigere Einschätzung der Geschäftsentwicklung und ein Wechsel an der Finanzspitze zusammen. Die US-Bank JPMorgan hat ihr Kursziel für den Online-Gebrauchtwagenhändler von 34 auf 29 Euro reduziert. Die Einstufung „Overweight“ bestätigte Analyst Marcus Diebel jedoch. Er sieht damit weiterhin Potenzial für die Aktie, obwohl er die kurzfristigen Aussichten für das Geschäftsvolumen zurückhaltender beurteilt.

    Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger hinsichtlich der Volumenentwicklung, schrieb Diebel in einer am Montag, 9. November, veröffentlichten Studie. Der Abwärtstrend dürfte sich seiner Einschätzung nach jedoch bald seinem Tiefpunkt nähern. Zudem sei die Bewertung der Aktie attraktiv. Die Kurszielsenkung signalisiert somit eine gedämpftere Erwartung an die Entwicklung, nicht aber eine grundsätzliche Abkehr von der positiven Anlageeinschätzung. Weitere Angaben zu den Annahmen hinter dem neuen Kursziel machte die vorliegende Mitteilung nicht.

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    Am Dienstag kündigte AUTO1 zugleich einen Wechsel im Vorstand an: Jörg Pietzner soll zum 1. Januar 2027 neuer Finanzchef und Vorstandsmitglied werden. Derzeit ist er Managing Director Financial Accounting & Controlling bei der Deutschen Börse. Dort verantwortet er unter anderem Finanzberichterstattung, Rechnungswesen, Controlling und zentrale Finanzprozesse. Zur Deutschen Börse war Pietzner 2022 zunächst als Leiter für Konzernstrategie, Fusionen und Übernahmen sowie als Stabschef gekommen.

    Der designierte CFO bringt nach Unternehmensangaben 25 Jahre Erfahrung in Finanzen, Kapitalmärkten, Investor Relations und Kommunikation mit. Vor seiner Tätigkeit bei der Deutschen Börse arbeitete er mehr als zwölf Jahre für UniCredit. Unter anderem leitete er von 2017 bis 2021 die Investor-Relations-Abteilung des Konzerns in Mailand. Seine berufliche Laufbahn begann Pietzner 2001 bei Goldman Sachs in Frankfurt und London. Er studierte Mathematik und Physik an der Freien Universität Berlin.

    Mit AUTO1 ist Pietzner bereits vertraut: Seit Juni 2026 gehört er dem Aufsichtsrat des Unternehmens an. Aufsichtsratschef Hakan Koç verwies auf seine Erfahrung in Finanzsteuerung, Finanzierung und Risikomanagement. Auch CEO Christian Bertermann betonte, Pietzner solle helfen, die langfristige Strategie und die Wachstumsziele umzusetzen. Bis zum Amtsantritt führt Bertermann die Finanzorganisation gemeinsam mit dem bestehenden Führungsteam.

    Pietzner sieht nach eigenen Angaben besonderes Potenzial im europäischen Gebrauchtwagenmarkt und bei der Fahrzeugfinanzierung. AUTO1 betreibt die Marken wirkaufendeinauto.de, Autohero und AUTO1.com und ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Für 2025 nennt das Unternehmen 842.000 verkaufte Fahrzeuge, 8,2 Milliarden Euro Umsatz und 8.600 Beschäftigte. Die Meldungen verbinden damit kurzfristige Vorsicht bei den Volumenerwartungen mit dem Anspruch, das Geschäft langfristig profitabel auszubauen.



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    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,65EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.




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