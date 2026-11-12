Goldpreis im Aufwind: Sinkende Ölpreise und schwacher Dollar stützen das Edelmetall

Zusätzliche Unterstützung erhielt der Goldpreis vom schwächeren Dollar. Da Gold in der US-Währung gehandelt wird, wird es für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger, wenn der Dollar fällt. Marktbeobachter sehen zudem im Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen eine mögliche Begrenzung der finanzpolitischen Pläne des Präsidenten. Das könnte den Bedarf an zusätzlicher Kreditaufnahme und damit den Renditedruck auf US-Staatsanleihen senken. Trotz des jüngsten Anstiegs bleibt Gold deutlich unter seinem Rekord von knapp 5.600 Dollar Ende Januar. Ende Oktober war der Preis auf ein Jahrestief von 3.870 Dollar gefallen.

Der Goldpreis hat am Montag zugelegt: Eine Feinunze kostete in London gut 4.116 US-Dollar und damit 1,1 Prozent mehr als am Freitag. Rückenwind kam von sinkenden Ölpreisen, die Inflationssorgen dämpften und den Druck auf die Notenbanken verringerten, die Zinsen anzuheben. Das ist für Gold relevant, weil das unverzinste Edelmetall bei höheren Zinsen gegenüber Anleihen an Attraktivität verliert. Entsprechend gaben die Renditen von US-amerikanischen und europäischen Staatsanleihen zuletzt tendenziell nach.

Auch aus der Outdoorbranche kommen Unternehmensmeldungen: BLACKYAK meldet bei den ISPO Awards 2026 einen Grand Prix und einen Gold Award. Die höchste Auszeichnung in der Kategorie Hiking & Climbing ging an die THULAGI GORE-TEX 3L PRO SHELL STRETCH JACKET. Laut Unternehmen wurde sie für Eis- und Alpinklettern entwickelt; Schnitt und Material sollen Bewegungen über Kopf erleichtern. Die MAZENO ULTRA LIGHT INSULATED SHELL JACKET erhielt Gold. Sie wiegt nach Unternehmensangaben 225 Gramm und kombiniert Wetterschutz mit gezielter Isolation. Die Modelle stammen aus dem Münchner Product Lab. Mit den neuen Preisen beziffert BLACKYAK seine Zahl der ISPO-Auszeichnungen auf 38. Die Angaben und Produktbewertungen stammen aus einer Unternehmensmitteilung.

Im Rohstoffsektor hat Richmond Hill Resources die erste Bohrung im Gebiet Sakoose im Nordwesten Ontarios abgeschlossen und mit der zweiten begonnen. Das Unternehmen plant neun Bohrlöcher mit insgesamt rund 1.400 Metern. Ziel ist, frühere Hinweise auf hochgradiges Gold zu überprüfen und mögliche Erweiterungen der Adern sowie Goldvorkommen im umgebenden Gestein zu untersuchen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sakoose gehört zum Martello-Projekt, das Richmond Hill vollständig besitzt.

LINXAI Robotics wiederum berichtet von einer Gold- und zwei Bronzemedaillen bei einem chinesischen Wettbewerb für Laufroboter. Der D50 bewältigte dort anspruchsvolle Strecken auf alten Bergpfaden; die Tests umfassten Lasten von bis zu 66 Kilogramm. Das Unternehmen sieht Einsatzmöglichkeiten bei Notfällen, Inspektionen und Bergpatrouillen. Die Wettbewerbsresultate sind ein technischer Leistungstest, belegen aber noch keine kommerzielle Nachfrage oder breite Einsatzreife.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3.962USD auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.