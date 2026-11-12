Ernst Russ legt Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor 101 0 Kommentare

Ernst Russ nimmt Kurs auf neue Märkte: Trotz sinkendem EBIT hebt die Reederei ihre Jahresprognose an, baut den Charterbestand aus und steigt ins Tankersegment ein.

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