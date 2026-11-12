Ernst Russ legt Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor
Ernst Russ nimmt Kurs auf neue Märkte: Trotz sinkendem EBIT hebt die Reederei ihre Jahresprognose an, baut den Charterbestand aus und steigt ins Tankersegment ein.
Foto: adobe.stock.com
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Ernst Russ Umsatzerlöse von 118,8 Mio. Euro, nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBIT sank auf 47,9 Mio. Euro (Vorjahr: 77,6 Mio. Euro), vor allem wegen geringerer Schiffsverkaufsgewinne und höherer Dockungskosten.
- Die durchschnittliche Charterrate der Bestandsflotte stieg um rund 11 % auf 19.811 US-Dollar pro Tag; die Beschäftigungsquote lag bei 97,3 %.
- Der Charter Backlog erhöhte sich seit Jahresende 2025 um rund 38 % auf 722,1 Mio. US-Dollar. Die durchschnittliche Mindestrestlaufzeit der Charterverträge verlängerte sich von 26,0 auf 33,1 Monate.
- Mit der Übernahme der MT „Frankie Russ“ im September und der MT „Farrie Russ“ Ende Oktober ist Ernst Russ ins Tankersegment eingestiegen. Zugleich verkauft das Unternehmen ältere Schiffe, um seine Flotte zu verjüngen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde erneut angehoben: Erwartet werden nun Umsatzerlöse von 159 bis 164 Mio. Euro und ein EBIT von 63 bis 70 Mio. Euro.
- Der operative Cashflow betrug 56,2 Mio. Euro; die Liquidität stieg auf 134,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei weiterhin hohen 70,8 %.
Der Kurs von Ernst Russ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,9800EUR das entspricht einem Minus von -1,10 % seit der Veröffentlichung.
-0,44 %
0,00 %
-4,02 %
+20,42 %
+27,53 %
+127,00 %
+119,32 %
+870,09 %
-61,38 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte