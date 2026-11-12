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    Ernst Russ legt Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor

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    Ernst Russ nimmt Kurs auf neue Märkte: Trotz sinkendem EBIT hebt die Reederei ihre Jahresprognose an, baut den Charterbestand aus und steigt ins Tankersegment ein.

    Ernst Russ legt Zahlen für die ersten neun Monate 2026 vor
    Foto: adobe.stock.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Ernst Russ Umsatzerlöse von 118,8 Mio. Euro, nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBIT sank auf 47,9 Mio. Euro (Vorjahr: 77,6 Mio. Euro), vor allem wegen geringerer Schiffsverkaufsgewinne und höherer Dockungskosten.
    • Die durchschnittliche Charterrate der Bestandsflotte stieg um rund 11 % auf 19.811 US-Dollar pro Tag; die Beschäftigungsquote lag bei 97,3 %.
    • Der Charter Backlog erhöhte sich seit Jahresende 2025 um rund 38 % auf 722,1 Mio. US-Dollar. Die durchschnittliche Mindestrestlaufzeit der Charterverträge verlängerte sich von 26,0 auf 33,1 Monate.
    • Mit der Übernahme der MT „Frankie Russ“ im September und der MT „Farrie Russ“ Ende Oktober ist Ernst Russ ins Tankersegment eingestiegen. Zugleich verkauft das Unternehmen ältere Schiffe, um seine Flotte zu verjüngen.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde erneut angehoben: Erwartet werden nun Umsatzerlöse von 159 bis 164 Mio. Euro und ein EBIT von 63 bis 70 Mio. Euro.
    • Der operative Cashflow betrug 56,2 Mio. Euro; die Liquidität stieg auf 134,7 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei weiterhin hohen 70,8 %.

    Der Kurs von Ernst Russ lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,9800EUR das entspricht einem Minus von -1,10 % seit der Veröffentlichung.


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