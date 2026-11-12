Delignit: Umsatz wächst in 9 Monaten deutlich – Prognose bestätigt
Wachstum mit Gegenwind: Delignit steigert den Umsatz dank starker Technological Applications deutlich. Trotz Margendruck hält der Konzern an seiner Jahresprognose 2026 fest.
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- Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 13,7 % auf 54,4 Mio. €; im dritten Quartal legte er um 18,0 % auf 16,6 Mio. € zu.
- Wichtigster Wachstumstreiber waren die Technological Applications: Der Umsatz erhöhte sich um 89,0 % auf 11,2 Mio. €.
- Im Zielmarkt Automotive stieg der Umsatz um 3,1 % auf 43,2 Mio. €.
- Das kumulierte EBITDA blieb mit 3,0 Mio. € auf Vorjahresniveau; die EBITDA-Marge sank von 6,3 % auf 5,4 %.
- Das EBITDA im dritten Quartal ging auf 0,4 Mio. € zurück. Belastend wirkten unter anderem Sommerstillstände, die Anlageninstallation und höhere Materialkosten.
- Delignit bestätigt die Jahresprognose 2026: 68 Mio. € Konzernumsatz und eine EBITDA-Marge von 7 % bis 8 %.
Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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