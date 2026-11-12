BlackRock über 5 Prozent bei flatexDEGIRO – Morgan Stanley wieder darunter

Morgan Stanley meldete zum 2. November insgesamt 5,25 Prozent der Stimmrechte und instrumentebezogenen Positionen an flatexDEGIRO. Davon entfielen 2,19 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte aus 2.416.559 Aktien. Weitere 3,06 Prozent entfielen auf Finanzinstrumente: darunter Rückrufrechte aus Wertpapierleihen mit 0,94 Prozent sowie eine Put-Option und ein Equity Swap. Der Swap macht mit 1,89 Prozent den größten Teil dieser Instrumente aus. Die Put-Option ist physisch erfüllbar, der Swap dagegen bar abzurechnen.

Bei flatexDEGIRO haben sich die gemeldeten Beteiligungspositionen großer US-Finanzkonzerne binnen weniger Tage deutlich verändert. Morgan Stanley und BlackRock legten am 10. November 2026 Stimmrechtsmitteilungen vor. Die Angaben beziehen sich auf Schwellenberührungen am 2., 3. und 4. November und umfassen neben Aktien auch Finanzinstrumente. Sie zeigen eine wechselnde Position Morgans sowie das Überschreiten der Fünf-Prozent-Schwelle durch BlackRock. Die ausgewiesenen Gesamtanteile sind allerdings keine unmittelbare Aussage darüber, wie viele Aktien die Finanzkonzerne tatsächlich direkt halten oder kontrollieren.

Für den folgenden Tag weist die Mitteilung eine Gesamtposition von 4,82 Prozent aus – ein Rückgang um 0,43 Prozentpunkte. Die zugerechneten Stimmrechte sanken auf 2,15 Prozent beziehungsweise 2.372.658 Aktien. Auch die Instrumente gingen zurück: auf insgesamt 2,66 Prozent. Besonders deutlich verringerte sich der Anteil aus Rückrufrechten bei Wertpapierleihen, von 0,94 auf 0,54 Prozent. Put-Option und Equity Swap blieben nahezu unverändert. Die Meldung nennt als Anlass eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte sowie die Ausübung von Instrumenten. Der Vergleich der Gesamtpositionen allein erklärt laut Mitteilung nicht zwingend den konkreten Auslöser der Meldepflicht.

BlackRock meldete für den 4. November insgesamt 5,07 Prozent – nach zuvor 3,25 Prozent. Damit überschritt der Vermögensverwalter die Schwelle von fünf Prozent. Die Position setzt sich aus 3,59 Prozent zugerechneten Stimmrechten, entsprechend 3.948.845 Aktien, und 1,48 Prozent aus Differenzkontrakten zusammen. Diese Kontrakte werden bar ausgeglichen. Direkte Stimmrechte weist BlackRock nicht aus; die Aktien werden über verbundene Gesellschaften zugerechnet.

Für beide Konzerne gilt: Die gemeldeten Instrumente sind nicht mit direkt gehaltenen Aktien gleichzusetzen. Ein bar abzurechnender Swap oder Differenzkontrakt vermittelt nicht automatisch Stimmrechte an der Hauptversammlung. Morgan Stanley lag nach der letzten Meldung wieder unter der Fünf-Prozent-Marke, BlackRock darüber. flatexDEGIRO gab die Gesamtzahl der Stimmrechte mit 110.134.548 an. Die Mitteilungen dokumentieren damit vor allem Veränderungen in meldepflichtigen Positionen, nicht zwingend eine dauerhafte strategische Beteiligung oder einen Einfluss auf die Unternehmensführung.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 22,78EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.