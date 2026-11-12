Recycling-Frust und teures Gas: Europas Wirtschaft gerät unter Druck

Beim Kauf geben sich die Konsumenten verantwortungsbewusst: Mehr als 80 Prozent sagen, sie kauften vor allem Kleidung, die sie häufig tragen oder lange nutzen. Ausrangierte Stücke werden meist gespendet; mehr als drei Viertel würden dafür Sammelaktionen nutzen. Der Verkauf über Secondhand-Plattformen ist dagegen wenig verbreitet. Nur 15,1 Prozent geben an, Kleidung dort anzubieten. Reju sieht mehr Transparenz über den Verbleib gesammelter Ware als Voraussetzung für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen plant sein erstes industrielles Regenerationszentrum im niederländischen Chemelot.

Eine Umfrage des Textilrecyclingunternehmens Reju zeigt eine Lücke zwischen Umweltbewusstsein und Vertrauen in die Entsorgung: 82,7 Prozent der 1.006 befragten Niederländer halten das Recycling von Kleidung für wichtig. Weniger als die Hälfte glaubt jedoch, dass gesammelte Textilien tatsächlich wiederverwertet werden. Fast die Hälfte würde nach eigenen Angaben mehr Kleidung recyceln, wenn sie dem System stärker vertraute.

Auf der Klimakonferenz im türkischen Antalya mahnte UN-Generalsekretär António Guterres zu einem raschen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Zudem sollten die hohen Gewinne der Energiekonzerne stärker besteuert und die Einnahmen an besonders betroffene Staaten weitergegeben werden. Guterres verwies auf Rekordemissionen im Jahr 2025 und forderte, den Ausbau neuer fossiler Infrastruktur zu stoppen. Gastgeber Recep Tayyip Erdogan bekannte sich zu Klimaneutralität bis 2053, kündigte aber kurz zuvor die Erschließung weiterer Ölfelder an. Mehrere führende europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, fehlten beim Gipfel.

Der Klimaschutz-Index von Germanwatch und NewClimate Institute verschlechtert Deutschlands Position: Die Bundesrepublik fiel zum dritten Mal in Folge zurück und liegt nun auf Rang 25 von 64 bewerteten Ländern und der EU. Die nationale Klimapolitik erhielt die Bewertung „schwach“; Deutschland landete hier auf Platz 36.

Am europäischen Gasmarkt gab der richtungweisende TTF-Kontrakt am Montag um 1,4 Prozent auf 84,31 Euro je Megawattstunde nach. Seit Ende Oktober, als der Preis zeitweise über 104 Euro lag, ist er rückläufig, bleibt aber weit über dem Niveau zu Jahresbeginn von weniger als 30 Euro. Unsicherheit über den Iran-Konflikt und die Straße von Hormus hält die Märkte angesichts beschädigter katarischer Förderanlagen angespannt. Deutschlands Gasspeicher waren zu 60,2 Prozent gefüllt, gegenüber rund 75 Prozent zum Vorjahreszeitpunkt.

Österreichs Wirtschaft wuchs laut WIFO im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal und 0,6 Prozent binnen Jahresfrist. Dienstleistungen und Außenhandel stützten die Entwicklung; Bau und privater Konsum bremsten. Die Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent, die saisonbereinigte Arbeitslosenquote bei 7,7 Prozent. Während sich die Unternehmensstimmung aufhellte, blieb das Verbrauchervertrauen schwach. Auch international belasten geopolitische Spannungen und anziehende Inflation die Aussichten.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,229USD auf Ariva Indikation (12. November 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.