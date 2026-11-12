MLP erreicht nach 9M 2026 neue Rekorde bei Erlösen und Ergebnis

In den ersten neun Monaten 2026 stiegen die Gesamterlöse um 12 % auf den Rekordwert von 863 Mio. Euro.

Das EBIT legte um 43 % auf 87,1 Mio. Euro zu; auch das Konzernergebnis wuchs um 32 % auf 58,8 Mio. Euro.

Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Vermögen (+16 % auf 431 Mio. Euro) und Absicherung (+11 % auf 197 Mio. Euro); Vorsorge blieb mit 199 Mio. Euro auf Vorjahresniveau.

Die Bestände erreichten neue Höchststände: Das betreute Vermögen stieg auf 70,1 Mrd. Euro, das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung auf 870 Mio. Euro.

Im dritten Quartal erzielte MLP mit 26,7 Mio. Euro das bislang höchste Q3-EBIT der Unternehmensgeschichte.

MLP bestätigt die EBIT-Prognose für 2026 von 110 bis 120 Mio. Euro und bekräftigt für 2028 das Ziel von 140 bis 155 Mio. Euro EBIT bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate und das 3. Quartal 2026, bei MLP ist am 12.11.2026.

Der Kurs von MLP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,870EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.286,69PKT (+0,61 %).





