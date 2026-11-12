Aumann: Hohe Profitabilität, Wachstum bei Next Automation, 2026-Ausblick
Zwei Segmente, zwei Trends: Während Aumanns E-Mobility-Geschäft schwächelt, wächst Next Automation kräftig. Trotz Umsatzdruck hebt der Konzern seine Margenprognose für 2026 an.
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- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Aumann 104,4 Mio. € Umsatz und 10,7 Mio. € EBITDA; die EBITDA-Marge lag bei soliden 10,2 %.
- Im Segment E-mobility sank der Umsatz wegen der Investitionszurückhaltung der Autoindustrie um 52,6 % auf 61,2 Mio. €. Next Automation wuchs dagegen um 50,9 % auf 43,2 Mio. €.
- Der Auftragseingang bei Next Automation stieg um 93,2 % auf 56,9 Mio. €, während er bei E-mobility auf 39,0 Mio. € zurückging. Insgesamt lag er bei 95,8 Mio. €.
- Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September auf 101,6 Mio. €; mehr als die Hälfte davon, 52,9 Mio. €, entfiel auf Next Automation.
- Aumann konkretisierte die Umsatzprognose für 2026 auf 140 bis 160 Mio. € und hob die erwartete EBITDA-Marge auf 8 bis 10 % an.
- Das Unternehmen verfügte zum Quartalsende über 112,7 Mio. € liquide Mittel, 109,4 Mio. € Nettoliquidität und eine Eigenkapitalquote von 67,7 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Aumann ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,825EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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