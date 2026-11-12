🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAumann AktievorwärtsNachrichten zu Aumann

    Aumann: Hohe Profitabilität, Wachstum bei Next Automation, 2026-Ausblick

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwei Segmente, zwei Trends: Während Aumanns E-Mobility-Geschäft schwächelt, wächst Next Automation kräftig. Trotz Umsatzdruck hebt der Konzern seine Margenprognose für 2026 an.

    Aumann: Hohe Profitabilität, Wachstum bei Next Automation, 2026-Ausblick
    Foto: adobe.stock.com
    • In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Aumann 104,4 Mio. € Umsatz und 10,7 Mio. € EBITDA; die EBITDA-Marge lag bei soliden 10,2 %.
    • Im Segment E-mobility sank der Umsatz wegen der Investitionszurückhaltung der Autoindustrie um 52,6 % auf 61,2 Mio. €. Next Automation wuchs dagegen um 50,9 % auf 43,2 Mio. €.
    • Der Auftragseingang bei Next Automation stieg um 93,2 % auf 56,9 Mio. €, während er bei E-mobility auf 39,0 Mio. € zurückging. Insgesamt lag er bei 95,8 Mio. €.
    • Der Auftragsbestand belief sich zum 30. September auf 101,6 Mio. €; mehr als die Hälfte davon, 52,9 Mio. €, entfiel auf Next Automation.
    • Aumann konkretisierte die Umsatzprognose für 2026 auf 140 bis 160 Mio. € und hob die erwartete EBITDA-Marge auf 8 bis 10 % an.
    • Das Unternehmen verfügte zum Quartalsende über 112,7 Mio. € liquide Mittel, 109,4 Mio. € Nettoliquidität und eine Eigenkapitalquote von 67,7 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Aumann ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Aumann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,825EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Aumann

    -3,97 %
    +1,86 %
    -2,14 %
    -2,49 %
    +13,22 %
    -5,39 %
    -16,97 %
    -71,75 %
    ISIN:DE000A2DAM03WKN:A2DAM0
    Aumann direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aumann: Hohe Profitabilität, Wachstum bei Next Automation, 2026-Ausblick Zwei Segmente, zwei Trends: Während Aumanns E-Mobility-Geschäft schwächelt, wächst Next Automation kräftig. Trotz Umsatzdruck hebt der Konzern seine Margenprognose für 2026 an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     