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    Versicherer Zurich wächst weiter

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    Für Sie zusammengefasst
    • Schaden- und Unfallprämien steigen um acht Prozent
    • Lebensprämien steigen um sieben Prozent
    • Zurich will Ziele bis 2027 weiter übertreffen
    Versicherer Zurich wächst weiter
    Foto: Marlon - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich baut sein Geschäft weiter aus. In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung ebenso wie in der Lebensversicherung, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Das Management will seine Ziele für die Zeit bis 2027 weiterhin übertreffen.

    In den Monaten Januar bis September wuchsen die Bruttoprämien im Schaden- und Unfallgeschäft um acht Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar (37,8 Mrd Euro). In der Lebensversicherung legten die Prämien um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr nur leicht um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden.

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    Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, steigerte seine Prämieneinnahmen um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar. Zum Gewinn macht Zurich zum Ablauf des dritten Quartals regelmäßig keine Angaben.

    Unterdessen sieht die Konzernspitze den Versicherer weiterhin auf gutem Weg, die Ziele aus dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm zu übertreffen. Dies hatte der Versicherer bereits Anfang August in Aussicht gestellt./mk/rw/AWP/stw/jha/

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    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 685,9 auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 36,54. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 642,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -25,60 %/+29,06 % bedeutet.





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    Verfasst von dpa-AFX
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