Eckert & Ziegler verdient mehr

Seine Jahresprognose für einen Umsatz von rund 320 Millionen und ein bereinigtes operatives Ergebnis von etwa 80 Millionen Euro bestätigte das Management. Dabei sei auch im vierten Quartal mit einer guten Entwicklung und einer anhaltend guten Nachfrage nach Radiopharmaka zu rechnen. Zudem erwartet der Konzern für das Schlussquartal erstmals in diesem Jahr Lizenzerträge./tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 14,07 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +60,28 %/+67,25 % bedeutet.