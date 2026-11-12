Fresenius erzielt 524 Mio. Euro: 13,4 Mio. FMC-Aktien verkauft
Frisches Kapital für Wachstum: Fresenius erlöst mit dem Verkauf weiterer FMC-Aktien rund 524 Millionen Euro und senkt seinen Anteil auf etwa 20 Prozent.
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- Fresenius hat 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) zu je 39 Euro verkauft und damit rund 524 Millionen Euro brutto erlöst.
- Der Anteil von Fresenius an FMC sinkt dadurch von rund 25 auf rund 20 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals.
- Seit der Dekonsolidierung von FMC hat Fresenius seinen Anteil von ursprünglich rund 32 auf etwa 20 Prozent verringert und insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro Bruttoerlös erzielt.
- Der Nettoerlös soll gemäß den Kapitalallokationsprioritäten von #FutureFresenius in Fresenius’ Wachstumsplattformen investiert werden.
- Die Aktienplatzierung erfolgte über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren; für die verbleibenden FMC-Aktien gilt eine 90-tägige Lock-up-Frist.
- Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich am 16. November 2026 abgewickelt; ein erwarteter Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich soll im vierten Quartal 2026 als Sondereinfluss ausgewiesen werden.
Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,02 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,97EUR das entspricht einem Plus von +0,61 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.845,00PKT (+0,29 %).
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