Netfonds plant Delisting in München – doch nicht an allen Börsen

Als Grund nennt Netfonds den bevorstehenden Vollzug des Erwerbsangebots der German Wealth Technology GmbH. Das Unternehmen wird von Fonds kontrolliert, die der US-Investor Warburg Pincus verwaltet. Nach Angaben von Netfonds liegen die erforderlichen regulatorischen Freigaben inzwischen vor. Im Zuge des Angebots sei der frei handelbare Aktienbestand auf ein Minimum geschrumpft.

Die Netfonds AG will die Notierung ihrer Aktien im Qualitätssegment m:access und im allgemeinen Freiverkehr der Börse München beenden. Vorstand und Aufsichtsrat haben den Schritt beschlossen; die entsprechenden Anträge sollen kurzfristig eingereicht werden. Wann die Notierung endet, hängt von der Entscheidung der Börse München ab. Ein Rückzug von sämtlichen Handelsplätzen ist damit nicht angekündigt: Die Mitteilung bezieht sich ausdrücklich auf die beiden Münchner Segmente.

Die Folgen zeigen sich laut Unternehmen bereits im Börsenhandel: Das tägliche Volumen in m:access und im allgemeinen Freiverkehr sei praktisch zum Erliegen gekommen. Bei einem derart geringen Streubesitz lasse sich über das Handelssystem kein verlässlicher Aktienpreis mehr ermitteln. Einzelne Geschäfte mit kleinen Stückzahlen könnten den Kurs verzerren und damit für die verbliebenen Marktteilnehmer ein Risiko darstellen. Das geplante Delisting soll somit auf die stark eingeschränkte Handelbarkeit reagieren.

Die Mitteilung betrifft die Aktien der Netfonds AG mit der ISIN DE000A1MME74 und der WKN A1MME7. Das Unternehmen ist eine Plattform für Administration, Beratung und Regulierung in der deutschen Finanzbranche. Unter der Marke finfire bietet Netfonds eine cloudbasierte Technologieplattform zur Abwicklung und Verwaltung von Geschäftsvorgängen an.

Die am 10. November verbreitete EQS-Mitteilung korrigiert eine Veröffentlichung vom Vorabend. In der ursprünglichen Fassung war im Meldungstext als Datum „09. September 2026“ angegeben. Die korrigierte Fassung nennt den 9. November 2026 als Datum der zugrunde liegenden Entscheidung. Inhaltlich bleibt die angekündigte Maßnahme unverändert: Netfonds will die Notierung in München beenden; der konkrete Zeitpunkt steht noch aus.

Für Anleger ist entscheidend, zwischen dem angekündigten Rückzug aus den Münchner Segmenten und einem vollständigen Ende des Börsenhandels zu unterscheiden. Die Mitteilung nennt weitere Handelsplätze, darunter Düsseldorf, Frankfurt und Tradegate, und führt Xetra als Handelsweg an. Über den Status der Notierung an diesen Plätzen enthält sie jedoch keine neue Entscheidung. Die Börse München muss zunächst über die Anträge befinden. Bis dahin bleiben sowohl der Zeitplan als auch die konkreten Folgen für den Handel in den betroffenen Segmenten offen.

Die Netfonds Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 81,00EUR auf Tradegate BSX (11. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.