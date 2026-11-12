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    Hapag-Lloyd: Operativer Gewinn fast verfünffacht – doch es gibt einen Haken

    Quartalszahlen

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    Hapag-Lloyd steigert das operative Ergebnis auf 935 Millionen Euro. Höhere Frachtraten lassen die Kassen klingeln, die Transportmenge stagniert. Doch hinter den starken Quartalszahlen bleibt ein Problem für die Reederei.

    Quartalszahlen - Hapag-Lloyd: Operativer Gewinn fast verfünffacht – doch es gibt einen Haken
    Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Bei Hapag-Lloyd schießt der operative Gewinn nach oben, obwohl die transportierte Menge nahezu unverändert bleibt. Deutschlands größte Containerreederei meldete am Donnerstag in Hamburg für das dritte Quartal ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 935 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es 190 Millionen Euro. Damit hat sich das Ebit nahezu verfünffacht.

    Der Nettogewinn stieg auf 860 Millionen Euro –im Vorjahreszeitraum waren es 138 Millionen Euro.

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    Die Frachtraten treiben die Erlöse

    Im Schnitt erzielte Hapag-Lloyd eine Frachtrate von 1.808 US-Dollar je Standardcontainer (TEU), nach 1.413 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von knapp 28 Prozent. Die Transportmenge stagnierte dagegen bei rund 3,4 Millionen TEU.

    Dennoch wuchs der Umsatz um fast 28 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro. Vorstandschef Rolf Habben Jansen führte das starke Quartal auf deutlich höhere Spotraten, eine robuste Nachfrage und gut ausgelastete Schiffe zurück.

    Auch das Segment "Terminal und Infrastruktur" legte kräftig zu und trug zum Gewinnsprung bei. Laut dem Konzernchef zahlt sich der Ausbau des weltweiten Terminalportfolios aus.

    Die Kosten bleiben jedoch ein Problem

    Doch die starke Gewinnentwicklung beseitigt den Kostendruck nicht: Geopolitische Spannungen und Störungen im Betrieb belasten weiterhin die Stückkosten. Hapag-Lloyd hält deshalb an einer strikten Kostendisziplin fest.

    Aktie leicht im Plus

    Die Hapag-Lloyd-Aktie steht im frühen Handel an der Börse Frankfurt leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 130,10 Euro (Stand: 8:04 Uhr MEZ).

    Fazit: 
    Höhere Frachtraten bescheren Hapag-Lloyd einen kräftigen Sprung beim operativen Gewinn. Die stagnierende Transportmenge und der anhaltende Kostendruck zeigen jedoch, dass trotz des starken Quartals eine strikte Kostendisziplin erforderlich bleibt.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 133EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.


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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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