Hapag-Lloyd: Operativer Gewinn fast verfünffacht – doch es gibt einen Haken

Der Nettogewinn stieg auf 860 Millionen Euro –im Vorjahreszeitraum waren es 138 Millionen Euro.

Bei Hapag-Lloyd schießt der operative Gewinn nach oben, obwohl die transportierte Menge nahezu unverändert bleibt. Deutschlands größte Containerreederei meldete am Donnerstag in Hamburg für das dritte Quartal ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 935 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es 190 Millionen Euro. Damit hat sich das Ebit nahezu verfünffacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Frachtraten treiben die Erlöse

Im Schnitt erzielte Hapag-Lloyd eine Frachtrate von 1.808 US-Dollar je Standardcontainer (TEU), nach 1.413 US-Dollar im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von knapp 28 Prozent. Die Transportmenge stagnierte dagegen bei rund 3,4 Millionen TEU.

Dennoch wuchs der Umsatz um fast 28 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro. Vorstandschef Rolf Habben Jansen führte das starke Quartal auf deutlich höhere Spotraten, eine robuste Nachfrage und gut ausgelastete Schiffe zurück.

Auch das Segment "Terminal und Infrastruktur" legte kräftig zu und trug zum Gewinnsprung bei. Laut dem Konzernchef zahlt sich der Ausbau des weltweiten Terminalportfolios aus.

Die Kosten bleiben jedoch ein Problem

Doch die starke Gewinnentwicklung beseitigt den Kostendruck nicht: Geopolitische Spannungen und Störungen im Betrieb belasten weiterhin die Stückkosten. Hapag-Lloyd hält deshalb an einer strikten Kostendisziplin fest.

Aktie leicht im Plus

Die Hapag-Lloyd-Aktie steht im frühen Handel an der Börse Frankfurt leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 130,10 Euro (Stand: 8:04 Uhr MEZ).

Fazit:

Höhere Frachtraten bescheren Hapag-Lloyd einen kräftigen Sprung beim operativen Gewinn. Die stagnierende Transportmenge und der anhaltende Kostendruck zeigen jedoch, dass trotz des starken Quartals eine strikte Kostendisziplin erforderlich bleibt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 133EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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