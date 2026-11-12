MLP mit Gewinnsprung: Jan Berg soll 2028 an die Spitze rücken

Die Geschäftszahlen markieren neue Höchststände. Die Gesamterlöse stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 43 Prozent auf 87,1 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente der Konzern 58,8 Millionen Euro, nach 44,6 Millionen Euro vor einem Jahr. Im dritten Quartal erreichte das EBIT 26,7 Millionen Euro und damit ebenfalls einen Rekord für diesen Zeitraum.

Der Finanzdienstleister MLP hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Zugleich steht ein Wechsel an der Unternehmensspitze bevor: Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg will seinen Ende 2027 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Zum 1. Januar 2028 soll Jan Berg, derzeit Vorstandssprecher der MLP Finanzberatung SE, den Vorsitz übernehmen. Schroeder-Wildberg will sich 2028 auf Wunsch mehrerer Großaktionäre für einen Sitz im Aufsichtsrat zur Wahl stellen.

Wachstumstreiber waren vor allem die Vermögensverwaltung und das Versicherungsgeschäft. Die Erlöse im Bereich Vermögen erhöhten sich um 16 Prozent auf 431 Millionen Euro. Dazu trugen höhere Erträge im Vermögensmanagement, erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI und das gewachsene betreute Vermögen bei. Im Bereich Absicherung stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 197 Millionen Euro, begünstigt durch das Sachversicherungsgeschäft mit Privat- und Firmenkunden. Die Vorsorgeerlöse blieben mit 199 Millionen Euro nahezu unverändert.

Auch die Bestände wuchsen: Das betreute Vermögen erreichte zum 30. September 70,1 Milliarden Euro, gegenüber 65,9 Milliarden Ende 2025. Das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung stieg im selben Zeitraum von 809 auf 870 Millionen Euro. MLP führt die Entwicklung neben dem Erlöswachstum auch auf konsequentes Kostenmanagement zurück.

Für 2026 hält das Unternehmen an seiner Anfang Oktober angehobenen EBIT-Prognose von 110 bis 120 Millionen Euro fest. Bis Ende 2028 strebt MLP ein EBIT von 140 bis 155 Millionen Euro und Gesamterlöse von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro an. Wachstum soll unter anderem aus dem Firmenkundengeschäft, der Beratung von Familien sowie dem Vermögensmanagement kommen. Erfolgsabhängige FERI-Vergütungen sind in der Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt.

Parallel haben zwei mit dem MLP-Gründerumfeld verbundene Aktionärinnen ihre Beteiligungsziele offengelegt. Die Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH hält direkt rund 20,85 Prozent, die Manfred Lautenschläger Stiftung GmbH rund 4,57 Prozent. Aufgrund eines bestehenden Stimmbindungs- und Poolvertrags werden weitere Stimmrechte zugerechnet; der Pool kam laut früherer Meldung auf rund 27,51 Prozent. Beide Gesellschaften verfolgen nach eigenen Angaben langfristige strategische Ziele und wollen Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats nehmen. Weitere Aktienkäufe binnen zwölf Monaten oder Änderungen der Kapitalstruktur planen sie derzeit nicht.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,88EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.