Verbio: EBITDA nach starkem Jahresauftakt am oberen Prognoserand 105 0 Kommentare

Verbio startet mit kräftigem Umsatzplus und deutlich höherem Gewinn ins Geschäftsjahr 2026/27. Sinkende Schulden und eine zuversichtliche Prognose runden das starke Quartal ab.

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