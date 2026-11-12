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    Verbio: EBITDA nach starkem Jahresauftakt am oberen Prognoserand

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    Verbio startet mit kräftigem Umsatzplus und deutlich höherem Gewinn ins Geschäftsjahr 2026/27. Sinkende Schulden und eine zuversichtliche Prognose runden das starke Quartal ab.

    Verbio: EBITDA nach starkem Jahresauftakt am oberen Prognoserand
    Foto: Verbio - Verbio
    • Verbio erzielte im ersten Quartal 2026/27 einen Umsatz von 533,6 Mio. Euro, ein Plus von 21,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA stieg von 15,4 auf 76,1 Mio. Euro.
    • Das EBIT erreichte 59,0 Mio. Euro; der Quartalsgewinn lag bei 36,0 Mio. Euro beziehungsweise 0,56 Euro je Aktie.
    • Das Biodiesel-EBITDA erhöhte sich auf 51,2 Mio. Euro. Im Segment Bioethanol/Biomethan wurde mit 19,7 Mio. Euro wieder ein positives EBITDA erzielt.
    • Der Free Cashflow war mit 13,5 Mio. Euro positiv. Dadurch sank die Nettofinanzverschuldung von 91,5 Mio. Euro Ende Juni auf 83,1 Mio. Euro Ende September 2026.
    • Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Verbio das EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Mio. Euro.
    • Strengere Regeln gegen falsch deklarierte Biokraftstoffe sollen fairen Wettbewerb fördern. Zugleich lassen steigende Zulassungszahlen von CNG- und LNG-Lkw eine höhere Nachfrage nach BioCNG und BioLNG erwarten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2026 (Q1 2026/2027), bei Verbio ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,55 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,58EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.288,57PKT (+0,62 %).


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