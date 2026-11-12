Cewe-Umsatz stagniert im dritten Quartal - operativer Verlust

Belastet hat im dritten Quartal dagegen der im Sommer angekündigte Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments und die SAP-Umstellung. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen wegen des im Sommer angekündigten Kaufs des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Die Umsatzprognose wurde dagegen bestätigt./zb/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +10,33 %/+40,98 % bedeutet.