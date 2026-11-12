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    Cewe-Umsatz stagniert im dritten Quartal - operativer Verlust

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    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe rutschte im dritten Quartal operativ ins Minus
    • Umsatz stagnierte bei knapp 154 Millionen Euro
    • KOD-Verkauf verhinderte einen Quartalsverlust
    Cewe-Umsatz stagniert im dritten Quartal - operativer Verlust
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sonderffekten sei ein Verlust von 1,1 Millionen Euro angefallen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mit. Der um die Effekte von Spartenverkäufen bereinigte Umsatz stagnierte bei knapp 154 Millionen Euro.

    Unter dem Strich verdiente Cewe allerdings 21,5 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen minimalen Verlust verbucht hatte. Ohne den Gewinn von etwas mehr als 25 Millionen Euro aus dem Verkauf des Bereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) wäre im dritten Quartal allerdings ein Verlust angefallen.

    Belastet hat im dritten Quartal dagegen der im Sommer angekündigte Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments und die SAP-Umstellung. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen wegen des im Sommer angekündigten Kaufs des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Die Umsatzprognose wurde dagegen bestätigt./zb/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 150,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von +10,33 %/+40,98 % bedeutet.





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