Raumfahrtkonzern OHB sieht sich nach drittem Quartal auf Kurs zu Jahreszielen
- OHB steigert den Quartalsumsatz um zehn Prozent
- Bereinigtes Ebitda steigt auf 39,3 Millionen Euro
- OHB bestätigt Jahresprognose und erwartet Wachstum
BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal weiter zugelegt. Der Umsatz kletterte zum Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 312,5 Millionen Euro nach oben, teilte das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) stieg um gut 12 Prozent auf 39,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente OHB 14,3 Millionen Euro nach 12,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Außerdem bestätigte OHB die Jahresprognose. Für das Gesamtjahr erwarten die Bremer eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen. Weiteres Wachstum sollen dabei auch die jüngst an Land gezogenen Großaufträge der Europäischen Union sowie der Europäischen Weltraumorganisation sichern. Beide Bestellungen stärken die strategische Planungssicherheit des Konzerns, hieß es weiter./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,91 % und einem Kurs von 224 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 341,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +37,59 %/+75,92 % bedeutet.
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Finanzergebnisse Q3 2026 – Starke erste neun Monate mit profitablem Wachstum
- Gesamtleistung im Vorjahresvergleich um 10 % gewachsen;
- bereinigtes EBITDA deutlich verbessert (+23 %)
- Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt
- IRIS2-Großauftrag und S3-NGT erhöhen langfristige Visibilität; bislang realisierter Auftragseingang von EUR 2,3 Mrd. im Jahr 2026
- Auftragspipeline weiterhin bei rund EUR 20 Mrd.
- Zwei erfolgreiche Satellitenmissionen (SeRANIS und IRIDE) stärken die Position im Markt für LEO-Konstellationen
- Strategische Beteiligung an MediaMobil erweitert die Wertschöpfungskette im Bereich Satellitenkommunikation
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/finanzergebnisse-q3-2026-starke-erste-neun-monate-mit-profitablem-wachstum/108aa4d7-0aca-4b70-bd76-f10cd8bd4cad_de
die USA gehen voraus
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-moon-base-transportation-technology-science-projects/?utm_source=chatgpt.com
Der Auftrag umfaßt 554 Millionen Euro und hat nach ESA Informationen eine Bauzeit von 10 Jahren. Arithmetische Mittel ist 55,4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr für OHB und nach den Angaben aus den vorherigen Jahresabschlüssen werden circa 60% von Lieferanten zugekauft, wobei die ESA dafür nur minimale Gewinnaufschläge gestattet( 1- 3 %?). Damit verblieben bei OHB aus dem Auftrag 22,1 Millionen Euro Umsatz zur eigenen Wertschöpfung rechnerisch pro Jahr, worauf nach ESA Kalkulationsschema und vorherigen Aussagen aus dem Finanzbereich OHB eine Marge vor Versteuerung von 8 - 12 % bei optimalen Produktionsverlauf verbleibt. Auf die Ziele des Wertpapierprospekt runtergebrochen, ergibt dieser Auftrag 1,3% des Zielumsatzs und 0,4% des Zielgewinns. OHB benötigt um die Ziele zu erreichen ca. 78 Aufträge dieser Grösse in jedem Wirtschaftsjahr.