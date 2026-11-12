Pentixapharm Holding bestätigt Jahresprognose nach Q3-Zahlen 97 0 Kommentare

Weniger Verlust, mehr Spielraum: Pentixapharms Finanzierung dürfte bis 2028 reichen. Klinisch steht die PANDA-Studie im Fokus. Zugleich hat das Unternehmen Bilanzfehler korrigiert.

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