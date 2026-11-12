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    Pentixapharm Holding bestätigt Jahresprognose nach Q3-Zahlen

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    Weniger Verlust, mehr Spielraum: Pentixapharms Finanzierung dürfte bis 2028 reichen. Klinisch steht die PANDA-Studie im Fokus. Zugleich hat das Unternehmen Bilanzfehler korrigiert.

    Pentixapharm Holding bestätigt Jahresprognose nach Q3-Zahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Pentixapharm verfügte zum 30. September 2026 über 21,9 Mio. Euro liquide Mittel; nach der Kapitalerhöhung über 20,4 Mio. Euro reicht die Finanzierung voraussichtlich bis ins Jahr 2028.
    • Der Nettoverlust sank in den ersten neun Monaten auf 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Mio. Euro); der operative Cashflow betrug minus 7,3 Mio. Euro.
    • Das Unternehmen bestätigte die angepasste Jahresprognose für 2026: erwartet wird ein Nettoverlust von rund 13 Mio. Euro statt zuvor 21,6 Mio. Euro.
    • Die PANDA-Studie bleibt kurzfristig die höchste klinische Priorität. Der Einschluss des ersten Patienten in die US-Zulassungsstudie zu PentixaFor-PET/CT wird weiterhin im ersten Quartal 2027 erwartet.
    • Die BaFin stellte für den Konzernabschluss 2024 überhöhte immaterielle Vermögenswerte und eine überhöhte Kapitalrücklage fest. Pentixapharm hat die Bilanzkorrekturen umgesetzt; sie sind nicht zahlungswirksam und laut Vorstand ohne wesentliche Auswirkungen auf Geschäft und Liquidität.
    • Im Onkologieportfolio soll PENTHERA die Entwicklung für akute myeloische Leukämie und multiples Myelom voranbringen. Die Studie PTT101 zu Lymphomen des zentralen Nervensystems wurde zugunsten dieser Schwerpunkte eingestellt; strategische Partnerschaften bleiben wichtig.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Pentixapharm Holding ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Pentixapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,32 % im Plus.


    Pentixapharm Holding

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