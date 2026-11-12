Elmos steigert den Gewinn kräftig – und setzt auf humanoide Roboter

Auch die Zahlen für die ersten neun Monate zeigen eine beschleunigte Ergebnisentwicklung: Der Umsatz wuchs um 16,4 Prozent auf 481,2 Millionen Euro, das operative EBIT um 33,6 Prozent auf 116,8 Millionen Euro. Die operative Marge erreichte 24,3 Prozent nach 21,1 Prozent im Vorjahr. Zugleich sank der Investitionsaufwand auf 14,1 Millionen Euro, verglichen mit 24 Millionen Euro. Der bereinigte operative Free Cashflow stieg um 60,9 Prozent auf 87,8 Millionen Euro; seine Marge lag bei 18,2 Prozent.

Elmos Semiconductor hat das dritte Quartal 2026 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum abgeschlossen. Der Erlös stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,4 Prozent auf 166,7 Millionen Euro. Das operative EBIT legte um 29,2 Prozent auf 41 Millionen Euro zu; die operative Marge verbesserte sich von 22,5 auf 24,6 Prozent. Das ausgewiesene EBIT betrug 49,5 Millionen Euro und profitierte von positiven Bewertungseffekten. Der Quartalsüberschuss erhöhte sich um 55,8 Prozent auf 36,8 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie von 1,37 auf 2,14 Euro.

Im dritten Quartal belief sich der operative bereinigte Free Cashflow auf 32,3 Millionen Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Die Marge ging wegen des kräftigen Umsatzanstiegs von 23,1 auf 19,4 Prozent zurück. Elmos weist darauf hin, dass bestimmte Effekte aus der Umstellung aktienbasierter Vergütungen auf Barausgleich nicht in den operativen Kennzahlen enthalten sind. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Prognose: Erwartet werden 10 bis 14 Prozent Umsatzwachstum, eine operative EBIT-Marge von 23 bis 26 Prozent sowie eine bereinigte Free-Cashflow-Marge von 17 bis 21 Prozent. Die Investitionen sollen rund fünf Prozent des Umsatzes betragen.

Neben dem laufenden Geschäft setzt Elmos auf zusätzliche Anwendungen seiner Halbleiter. Auf der Fachmesse electronica präsentierte das Unternehmen gemeinsam mit dem chinesischen Robotikhersteller AGIBOT einen humanoiden Roboter. Elmos sieht Überschneidungen zwischen Fahrzeug- und Robotertechnik, etwa bei Motorsteuerung, Sensorik, Vernetzung und Energieversorgung. Nach Unternehmensangaben könnten in einem humanoiden Roboter mehr als 120 Elmos-Chips zum Einsatz kommen. Robotik soll langfristig ein zusätzliches Wachstumsfeld werden; konkrete Umsatzziele nannte der Konzern nicht.

Für seinen Quantenzufallszahlengenerator erhielt Elmos den Titel „European Innovator 2026“, nach dem Deutschen Innovationspreis die zweite Auszeichnung für die Technologie in diesem Jahr. Der auf einem Chip integrierte Generator soll kryptografische Anwendungen unterstützen und eignet sich laut Unternehmen unter anderem für Auto, Kommunikation und IoT. Zudem meldete Janus Henderson Investors UK einen Stimmrechtsanteil von 3,02 Prozent und überschritt damit die Drei-Prozent-Schwelle. Elmos-Chef Arne Schneider zeigte sich angesichts der Nachfrage und der Geschäftsentwicklung zuversichtlich für das Schlussquartal.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 114,2EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.