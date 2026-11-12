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    Ernst Russ hebt Prognose zum dritten Mal an – Tankerflotte wächst

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    Ernst Russ hebt Prognose zum dritten Mal an – Tankerflotte wächst
    Foto: adobe.stock.com

    ### Ernst Russ hebt Jahresprognose erneut an – Tankerflotte wächst

    Die Hamburger Reederei Ernst Russ hat ihre Prognose für 2026 zum dritten Mal angehoben. Nach den Neunmonatszahlen erwartet das Unternehmen nun Umsatzerlöse von 159 bis 164 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 63 bis 70 Millionen Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 150 bis 160 Millionen Euro Umsatz und 55 bis 65 Millionen Euro EBIT gelegen.

    Als wichtigste Gründe nennt das Unternehmen den stärkeren US-Dollar, attraktive Neuvercharterungen und eine weiterhin hohe technische Verfügbarkeit der Flotte. Da Ernst Russ seine Chartererlöse überwiegend in US-Dollar erzielt, verbessert ein höherer Dollar-Kurs die in Euro ausgewiesenen Einnahmen und das Ergebnis. Die Flotte war in den ersten neun Monaten zu 97,3 Prozent beschäftigt.

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    Die Zahlen für den Zeitraum zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz blieb mit 118,8 Millionen Euro nahezu stabil, nach 119,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT sank dagegen von 77,6 auf 47,9 Millionen Euro. Ausschlaggebend waren vor allem geringere Gewinne aus Schiffsverkäufen sowie höhere Kosten für planmäßige Dockungen. Das Konzernergebnis nach Minderheiten ging von 54,6 auf 34,2 Millionen Euro zurück.

    Operativ verbesserte sich die Ertragsbasis der Flotte: Die durchschnittliche Charterrate stieg um rund elf Prozent auf 19.811 US-Dollar pro Tag. Der Charterbestand wuchs seit Ende 2025 um rund 38 Prozent auf 722,1 Millionen US-Dollar. Zugleich verlängerte sich die Mindestrestlaufzeit der Charterverträge auf 33,1 Monate. Damit sind künftige Erlöse stärker vertraglich abgesichert. Der operative Cashflow von 56,2 Millionen Euro ließ die Liquidität auf 134,7 Millionen Euro steigen. Die Eigenkapitalquote lag bei 70,8 Prozent, nach 79,1 Prozent zum Jahresende 2025.

    Auch strategisch baut Ernst Russ die Flotte um. Mit der „Frankie Russ“ und der Ende Oktober übernommenen „Farrie Russ“ sind die ersten Produkten- und Chemikalientanker im Einsatz. Im Gegenzug trennt sich das Unternehmen von älteren Containerschiffen: Die „EF Emma“ wurde verkauft, die Übergabe ist für Ende 2026 geplant. Auch die „Mirror“ soll die Flotte verlassen und im Januar 2027 übergeben werden. Die Diversifizierung soll die Abhängigkeit von einzelnen Schifffahrtssegmenten verringern.

    Montega bewertet die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ und erhöhte das Kursziel von 14 auf 14,50 Euro. Die Einschätzung stützt sich unter anderem auf den Dollar, Neuvercharterungen und die hohe Flottenverfügbarkeit. Zugleich bleiben geopolitische Risiken und mögliche Marktveränderungen relevant: Eine Entspannung könnte zusammen mit zusätzlichen Neubauten die derzeit knappe Kapazität lockern.



    Ernst Russ

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    Die Ernst Russ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 8,98EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.




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