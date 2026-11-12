Gabler hebt Prognose an: mittelfristig mehr als 120 Mio. Euro Umsatz

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 setzte Gabler 49,8 Millionen Euro um. Das bereinigte EBIT belief sich auf 15,6 Millionen Euro, die Marge lag bei 29,3 Prozent. Im dritten Quartal allein erzielte die Gesellschaft 22,5 Millionen Euro Umsatz und 8,9 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Die Bereinigung umfasst nach Unternehmensangaben IPO-bezogene Aufwendungen und Erträge sowie Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Die Zahlen sind ungeprüft.

Die Gabler Group hat nach einem starken dritten Quartal ihre Umsatzprognose für 2026 angehoben und das mittelfristige Umsatzziel deutlich erhöht. Der Lübecker Hersteller missionskritischer Unterwassertechnik erwartet nun einen Konzernumsatz von mehr als 71 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen eine Spanne von 69 bis 71 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konkretisierte Gabler die Prognose auf mehr als 18 Millionen Euro, nach zuvor 17 bis 19 Millionen Euro. Das entspräche einer bereinigten EBIT-Marge von über 24 Prozent.

Der Auftragseingang erreichte in den ersten drei Quartalen 65,3 Millionen Euro. Der Gesamtauftragsbestand stieg zum 30. September auf 393,2 Millionen Euro, verglichen mit 390,4 Millionen Euro Ende Juni und 358,7 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Das Volumen entspricht mehr als dem Fünffachen des für 2026 erwarteten Umsatzes. Rund 77 Prozent sollen in den kommenden drei bis fünf Jahren umsatzwirksam werden. Der ausgewiesene Gesamtbestand umfasst neben festen Aufträgen auch laufende Ausschreibungen und Angebote, gewichtet nach der vom Unternehmen eingeschätzten Zuschlagswahrscheinlichkeit. Er ist daher nicht vollständig mit vertraglich gesicherten Umsätzen gleichzusetzen.

Auch die mittelfristigen Ambitionen steigen: Innerhalb von drei bis fünf Jahren strebt Gabler nun mehr als 120 Millionen Euro Umsatz an. Zuvor hatte das Ziel bei über 100 Millionen Euro gelegen. Das Unternehmen führt die Anpassung auf die Geschäftsentwicklung, den hohen Auftragsbestand sowie Fortschritte bei internationaler Expansion und Portfolioausbau zurück.

Dazu zählt die Übernahme von 75 Prozent an DECK Marine Systems aus Estland, die am 16. Oktober vollzogen wurde. Das Unternehmen entwickelt Systeme zum Aussetzen, Bergen und Positionieren von Sensoren und unbemannten Unterwasserfahrzeugen. Die erstmalige Konsolidierung im vierten Quartal dürfte laut Gabler 2026 nur geringe Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis haben. Zudem gründete die Gruppe eine US-Gesellschaft für den geplanten Markteintritt.

Zusätzliches organisches Wachstum erwartet Gabler von torpedorohrgestützten unbemannten Überwasserfahrzeugen, Navigation und Kommunikation für Kampfschwimmer, einem Unterwasser-Lagebildsystem sowie dem Ausbau in den USA. CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen erläuterten die Ergebnisse am 11. November in einem Investoren- und Analystencall. Gabler mit rund 290 Beschäftigten erzielt den Großteil seines Umsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen.

Die Gabler Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 45,40EUR auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.