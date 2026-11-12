Patrizia-Großaktionärin will Anteil ausbauen - Angebot von 8,20 Euro je Aktie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 18.310 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,28 %/+19,05 % bedeutet.