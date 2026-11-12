Patrizia-Großaktionärin will Anteil ausbauen - Angebot von 8,20 Euro je Aktie
- FCP erhöht Patrizias Anteil auf bis zu 73 Prozent
- FCP bietet Patrizia-Aktionären 8,20 Euro je Aktie
- Wechsel vom SDax ins Börsensegment Scale geplant
AUGSBURG (dpa-AFX) - Beim Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia plant die Großaktionärin First Capital Partner (FCP) eine Anteilserhöhung und bietet für diesen Schritt den Aktionären 8,20 Euro je Aktie. FCP will ihre bisherige Beteiligung an Patrizia von derzeit 58,89 Prozent auf bis zu 73 Prozent erhöhen, wie Patrizia am Donnerstag mitteilte. Für dieses öffentliche Teilerwerbsangebot sei eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung unterzeichnet worden. Der im SDax notierte Immobilien-Vermögensverwalter plant danach einen Wechsel in das Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen. Gestern schloss die Patrizia-Aktie im Xetra-Handel bei 6,30 Euro./stk/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 18.310 auf Ariva Indikation (12. November 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PATRIZIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,28 %/+19,05 % bedeutet.
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Media | 9 Oktober 2026 13:51
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Die Zahlen sind wirklich beeindruckend.