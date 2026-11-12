Verbio fasst mehr Zuversicht nach überraschend starkem Quartal

Allerdings hat sich das mit der Präsentation zum Kapital-Markt-Tag erheblich verändert. Denn wer hätte gedacht, das die SE erstmal eine Atempause bei den Investitionen vorstellt und den Fokus auf erhebliche Gewinnsteigerungen aus dem aufgebauten Bestandsanlagen legt und auf die Maximierung im Interesse der Aktionäre? Ich jedenfalls nicht. Denn man wird ja in wenigen Monaten wieder Nettocashpositiv sein und hätte somit Gelder für weitere Expansionen. Allerdings halten die Familien auch über 70 % der Aktien und könnten auch altersbedingt der wichtigsten handelnden Akteure jetzt die Ernte einfahren wollen.





„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Verbio von einem Biokraftstoffhersteller zu einer integrierten Plattform für vielfältige erneuerbare Moleküle entwickelt. In wenigen Tagen jährt sich unser Börsengang zum zwanzigsten Mal. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Unser heutiges Geschäftsmodell basiert auf den Investitionen, die wir in den vergangenen Jahren getätigt haben, sowie auf Technologien und Kompetenzen, die über viele Jahre entwickelt wurden. Wir sind überzeugt, dass wir damit über eine starke Plattform verfügen, deren Potenzial wir nun zielgerichtet in Wertschöpfung, Cashflow und langfristige Aktionärsrenditen umsetzen werden“, sagte Claus Sauter, Vorstandsvorsitzender von Verbio.





Und ich glaube weiterhin nicht, das die aufgezeigten 501 Millionen Euro EBITDA bereits der Bestfall der Zukunft sein werden. Siehe Dinge wie E20, Handelsgeschäft, Vervielfachung in Indien, Ausbau Chemie die dort m.E. noch nicht enthalten sind.





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