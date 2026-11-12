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    Verbio fasst mehr Zuversicht nach überraschend starkem Quartal

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    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen
    • Jahresprognose steigt ans obere Ende der Spanne
    • Umsatz wächst um ein Fünftel, Ebitda bei 76 Mio
    Verbio fasst mehr Zuversicht nach überraschend starkem Quartal
    Foto: Verbio - Verbio

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen und wird in der Folge etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio profitiert bereits seit einigen Monaten indirekt von den hohen Ölpreisen, weil etwa Verbraucherinnen und Verbraucher an der Tankstelle eher zu den im Vergleich günstigeren Biokraftstoffen, wie E10, greifen.

    Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf fast 534 Millionen Euro an. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro - eine Vervielfachung im Vergleich zum Vorjahr./lew/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 27,52 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +38,57 %/+61,66 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Abwärtstrend nach dem Rückgang von 45 auf 26 Euro. Als wichtige technische Hürde gelten 31,60 bis 32 Euro. Im Fokus stehen die Quartalszahlen am 12.11. und eine mögliche Prognoseanhebung. Diskutiert werden zudem fallende Ölpreise als möglicher Belastungsfaktor sowie langfristige Potenziale durch die Ethenolyse-Technik, biobasierte Kunststoffrohstoffe und den Ausbau des Bio-LNG-Tankstellennetzes.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Verbio eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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