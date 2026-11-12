Verbio fasst mehr Zuversicht nach überraschend starkem Quartal
- Verbio übertrifft im ersten Quartal die Erwartungen
- Jahresprognose steigt ans obere Ende der Spanne
- Umsatz wächst um ein Fünftel, Ebitda bei 76 Mio
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im ersten Geschäftsquartal die eigenen Erwartungen übertroffen und wird in der Folge etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Leipzig mit. Verbio profitiert bereits seit einigen Monaten indirekt von den hohen Ölpreisen, weil etwa Verbraucherinnen und Verbraucher an der Tankstelle eher zu den im Vergleich günstigeren Biokraftstoffen, wie E10, greifen.
Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende September) sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf fast 534 Millionen Euro an. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro - eine Vervielfachung im Vergleich zum Vorjahr./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 27,52 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,33Euro. Von den letzten 3 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 42,00Euro was eine Bandbreite von +38,57 %/+61,66 % bedeutet.
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Das sah mir hier sehr danach aus als würden größere den Preis drücken. Die Debatte um E20 sollte den Kurs locker auf über 30€ schieben..
Allerdings hat sich das mit der Präsentation zum Kapital-Markt-Tag erheblich verändert. Denn wer hätte gedacht, das die SE erstmal eine Atempause bei den Investitionen vorstellt und den Fokus auf erhebliche Gewinnsteigerungen aus dem aufgebauten Bestandsanlagen legt und auf die Maximierung im Interesse der Aktionäre? Ich jedenfalls nicht. Denn man wird ja in wenigen Monaten wieder Nettocashpositiv sein und hätte somit Gelder für weitere Expansionen. Allerdings halten die Familien auch über 70 % der Aktien und könnten auch altersbedingt der wichtigsten handelnden Akteure jetzt die Ernte einfahren wollen.
Der Fairness halber solltest du dann aber auch Wasserstandsmeldungen durchgeben, an Tagen, an denen der Dax fällt und Verbio steigt. Oder bist du nur für's Trübsal blasen zuständig.