JOST Werke: Q3 2026 wächst in allen Regionen, Profitabilität steigt
JOST legt im dritten Quartal 2026 bei Umsatz und Ergebnis zu. Breites organisches Wachstum und eine höhere Profitabilität stärken den Konzern – die Jahresprognose steigt.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- **Umsatzwachstum:** JOST steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 11,3 % auf 426,3 Mio. Euro; das organische Wachstum betrug 8,9 % und kam aus allen Regionen und Geschäftsbereichen.
- **Profitabilität verbessert:** Das bereinigte EBIT stieg um 11,8 % auf 41,6 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich leicht auf 9,8 %. Die Bruttomarge legte um 0,7 Prozentpunkte auf 28,1 % zu.
- **Wachstumstreiber:** Besonders stark entwickelte sich der Umsatz in AMERICAS (+19,3 %) und APAC (+18,9 %). Im Geschäftsbereich Transport betrug das Wachstum 14,3 %, in der Landwirtschaft 12,6 % und in der Hydraulik 5,7 %.
- **Gewinn und Kapitalrendite:** Das bereinigte Ergebnis nach Steuern wuchs um 6,7 % auf 20,5 Mio. Euro. Der ROCE verbesserte sich auf 16,5 %; die Leverage-Ratio sank auf 1,78x und lag damit wieder im Zielkorridor.
- **Portfolioveränderungen:** JOST vereinbarte den Verkauf des indischen Hyva-Kipperaufbaugeschäfts für rund 5 Mio. Euro. Nach dem Quartalsende übernahm das Unternehmen außerdem die restlichen 25 % an Usimeca und hält nun 100 % des Recyclinggeschäfts in Südamerika.
- **Erhöhte Jahresprognose:** Für 2026 erwartet JOST nun ein Umsatzwachstum von 9–11 % und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 11–14 %; die bereinigte EBIT-Marge soll 9,5–9,9 % erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2026; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2026, bei JOST Werke ist am 12.11.2026.
Der Kurs von JOST Werke lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 62,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.303,15PKT (+0,70 %).
-4,01 %
+8,09 %
+4,32 %
+11,15 %
+28,29 %
+43,05 %
+24,85 %
+107,65 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte