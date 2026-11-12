JOST Werke: Q3 2026 wächst in allen Regionen, Profitabilität steigt 101 0 Kommentare

JOST legt im dritten Quartal 2026 bei Umsatz und Ergebnis zu. Breites organisches Wachstum und eine höhere Profitabilität stärken den Konzern – die Jahresprognose steigt.

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