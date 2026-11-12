AUSTRIACARD wächst zweistellig – warum das EBITDA trotzdem sinkt

Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich Digital Technologies. Dessen Erlöse legten um 70 Prozent auf 38,3 Millionen Euro zu, vor allem dank der griechischen Digitalisierungsprojekte. Auch Identity & Payment wuchs um neun Prozent auf 174,3 Millionen Euro. Das Geschäft mit personalisierten Karten profitierte von Fintech-Kunden in Großbritannien und den USA; die Kartenabsätze stiegen konzernweit um zwölf Prozent auf 93,6 Millionen. Document Lifecycle Management verzeichnete dagegen einen Rückgang um zwei Prozent auf 79,1 Millionen Euro. Zuwächse beim Sicherheitsdruck in Afrika glichen den strukturellen Rückgang des Post- und Druckgeschäfts in Rumänien nicht vollständig aus.

AUSTRIACARD HOLDINGS hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um elf Prozent auf 291,7 Millionen Euro gesteigert. Das Wachstum kam aus allen drei Regionen und wurde vor allem von Digitalisierungsprojekten für den griechischen Staat, Zahlungslösungen für Fintechs sowie Identitätslösungen in Afrika und dem Nahen Osten getragen. Die operative Entwicklung blieb jedoch hinter dem Umsatzplus zurück: Kosten- und Margendruck sowie Sonderaufwendungen belasteten die Profitabilität.

Regional legte WEST um 15 Prozent auf 100,3 Millionen Euro zu, MEA um 14 Prozent auf 53,4 Millionen. In CEE stiegen die Erlöse um sechs Prozent auf 158,5 Millionen Euro. Dort drückten insbesondere der Margenverfall im rumänischen Dokumentengeschäft und höhere Kosten auf das Ergebnis.

Das Konzern-EBITDA sank um zehn Prozent auf 30,2 Millionen Euro; die Marge fiel von 12,8 auf 10,4 Prozent. Bereinigt um außerordentliche Aufwendungen von 3,4 Millionen Euro lag das EBITDA bei 33,6 Millionen Euro, sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Neben dem Kostendruck wirkten höhere Fremdleistungen für Projekte in Griechenland sowie Investitionen in Personal und Entwicklung. Der Nettogewinn ging um elf Prozent auf 8,8 Millionen Euro zurück. Im dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um sechs Prozent auf 105,2 Millionen Euro, das EBITDA fiel jedoch um ein Drittel auf 10,8 Millionen Euro.

Beim Cashflow zeigte sich im dritten Quartal eine deutliche Erholung: Der operative Mittelzufluss erreichte 20,2 Millionen Euro, 59 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dadurch sank die Nettoverschuldung seit Ende Juni um rund zehn Millionen auf 93,6 Millionen Euro. Gegenüber Jahresende liegt sie allerdings zwölf Millionen Euro höher; der Verschuldungsgrad beträgt das 2,1-Fache des EBITDA.

Für 2026 hält das Management an einem niedrigen zweistelligen Umsatzwachstum fest. Die EBITDA-Marge dürfte unter dem Vorjahreswert von 13,6 Prozent liegen. Einschließlich erwarteter Sonderkosten von rund sechs Millionen Euro rechnet der Konzern mit einem Rückgang des EBITDA im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das freiwillige Übernahmeangebot des japanischen Unternehmens DNP ist noch nicht rechtskräftig; die österreichische FDI-Freigabe steht aus.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 9,86EUR auf Lang & Schwarz (12. November 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.