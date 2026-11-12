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    NVIDIA: Aktie sackt nach Bernstein-Abstufung ab

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    NVIDIA bricht um 7,18 % ein und notiert nur noch 1,53 % über dem 52-Wochen-Tief vom 30. März.

    Spotlight - NVIDIA: Aktie sackt nach Bernstein-Abstufung ab
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Eine Abstufung durch Bernstein Research belastet NVIDIA: Das Analysehaus senkt die Bewertung von „Outperform“ auf „Market-Perform“ und halbiert das Kursziel auf 200 Dollar. Der Kursrückgang verschärft die Verluste der vergangenen Wochen: Auf Monatssicht büßt die Aktie 29,16 % ein.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -22,97 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -17,27 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -9,11 % verloren.

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    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,27 %
    1 Monat -29,16 %
    3 Monate -22,97 %
    1 Jahr -13,49 %
    Stand: 12.11.2026, 08:30 Uhr

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. Intel notiert im Minus, mit -2,61 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,84 %. Broadcom legt um +1,56 % zu

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,58 %, über 10 Jahre bei 54,54 %.

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Bil. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der NVIDIA-Aktie und mögliche Kaufchancen. Einige erwarten eine Erholung zum US-Handelsstart, andere warnen vor Long-Einstiegen. Themen sind zudem die hohe Bewertung, Zweifel an positiven Kursimpulsen durch die anstehenden Geschäftszahlen und mögliche rechtliche sowie geschäftliche Risiken bei einer unerlaubten Weiterleitung von Chips über Singapur nach China.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    -7,22 %
    -17,49 %
    -29,35 %
    -23,17 %
    -13,72 %
    +221,67 %
    +440,15 %
    +7.031,20 %
    +1.039.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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