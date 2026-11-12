NVIDIA: Aktie sackt nach Bernstein-Abstufung ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von NVIDIA Verluste von -22,97 % hinnehmen.

Eine Abstufung durch Bernstein Research belastet NVIDIA: Das Analysehaus senkt die Bewertung von „Outperform“ auf „Market-Perform“ und halbiert das Kursziel auf 200 Dollar. Der Kursrückgang verschärft die Verluste der vergangenen Wochen: Auf Monatssicht büßt die Aktie 29,16 % ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die NVIDIA Aktie damit -17,27 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -9,11 % verloren.

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine jüngste Erholung am Donnerstag fortsetzen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Anstieg um 0,9 Prozent auf 26.893 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen Höchststand …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia auf 200 Dollar halbiert und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Stacy Rasgon begründete dies am Mittwochabend mit den weiter schwelenden Spekulationen …

Der DAX steht kurz vor einem neuen Rekord, die Ölpreise fallen. Doch über Nacht braut sich in Kalifornien etwas zusammen, das die Rallye kippen könnte. Und auch für Goldbesitzer wird es ungemütlich.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,27 % 1 Monat -29,16 % 3 Monate -22,97 % 1 Jahr -13,49 %

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Stand: 12.11.2026, 08:30 Uhr

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,08 %. Intel notiert im Minus, mit -2,61 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -1,84 %. Broadcom legt um +1,56 % zu

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 49,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,58 %, über 10 Jahre bei 54,54 %.

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Bil. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der NVIDIA-Aktie und mögliche Kaufchancen. Einige erwarten eine Erholung zum US-Handelsstart, andere warnen vor Long-Einstiegen. Themen sind zudem die hohe Bewertung, Zweifel an positiven Kursimpulsen durch die anstehenden Geschäftszahlen und mögliche rechtliche sowie geschäftliche Risiken bei einer unerlaubten Weiterleitung von Chips über Singapur nach China.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.