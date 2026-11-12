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    OHB überzeugt: Profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026

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    OHB legt bei Umsatz und operativem Ergebnis kräftig zu. Milliardenaufträge stärken die Planungssicherheit – trotz sinkenden Periodengewinns bestätigt der Raumfahrtkonzern seine Jahresziele.

    OHB überzeugt: Profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Die Gesamtleistung stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 10 % auf 946,5 Mio. Euro; der Umsatz wuchs um 11 % auf 912,6 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 23 % auf 99,7 Mio. Euro, das bereinigte EBIT um 30 % auf 66,9 Mio. Euro. Das Periodenergebnis sank dagegen um 22 % auf 19,1 Mio. Euro.
    • Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 3,94 Mrd. Euro; die Auftragspipeline liegt weiterhin bei rund 20 Mrd. Euro. Im Jahr 2026 wurden bisher Aufträge über 2,3 Mrd. Euro realisiert.
    • Großaufträge für IRIS² (knapp 1 Mrd. Euro) und den ersten Sentinel-3-NGT-Satelliten (554 Mio. Euro, mit Option auf einen zweiten) stärken die langfristige Planungssicherheit.
    • OHB bestätigte die Jahresprognose 2026: rund 1,4 Mrd. Euro Gesamtleistung und eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0 %.
    • Erfolgreiche Starts im Rahmen der Missionen SeRANIS und IRIDE stärken OHBs Position im LEO-Markt; mit einer 25-prozentigen Beteiligung an MediaMobil erweitert das Unternehmen zudem seine Kompetenzen in der Satellitenkommunikation.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei OHB ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 228,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,17 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 225,50EUR das entspricht einem Minus von -1,31 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.306,67PKT (+0,72 %).


    OHB

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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