Singulus Technologies: Aktie steigt auf neues 52-Wochen-Hoch

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Singulus Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +294,59 %.

Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei Singulus Technologies, zwischenzeitlich beträgt das Kursplus sogar 8,36 %. Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Die Wettbewerber Applied Materials und AIXTRON geben dagegen nach.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +141,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +175,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Singulus Technologies bisher ein Plus von +1.823,61 %.

Informationen zur Singulus Technologies Aktie

Singulus Technologies ist ein spezialisierter Maschinenbauer mit Fokus auf nachhaltige Technologien in der Photovoltaik- und Halbleiterindustrie. Die Maschinen sind für Oberflächenveredelung und Vakuumbeschichtung konzipiert. Trotz starker Konkurrenz durch Unternehmen wie Applied Materials, punktet Singulus mit umweltfreundlichen Produktionsprozessen und innovativen Technologien.

Es gibt 9 Mio. Singulus Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 246,43 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,18 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -1,85 %.

Die Aktie von Singulus Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 146,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,89 %, über 10 Jahre bei 18,62 %.

Singulus Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +141,92 % 1 Monat +175,62 % 3 Monate +294,59 % 1 Jahr +1.974,91 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Singulus Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.11.2026, 08:32 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg nach dem SpaceX-Auftrag für eine Solarzellen-Fabrik. Diskutiert werden eine Marktkapitalisierung von rund 237 Mio. Euro, weiteres Kurspotenzial und mögliche Gewinnmitnahmen. Im Fokus stehen erwartete Margen, eine fristgerechte profitable Auftragsabwicklung und mögliche Folgeaufträge. Hinzu kommen Spekulationen über eine Übernahme und Chancen im Chipgeschäft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Singulus Technologies eingestellt.

Singulus Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Singulus Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Singulus Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.