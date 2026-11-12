Viscom überrascht: Mehr Aufträge stärken den Geschäftsausblick
Großaufträge geben Viscom Rückenwind: Der Auftragseingang steigt kräftig, das EBIT ist im dritten Quartal positiv. Trotz regionaler Unterschiede steht die Jahresprognose 2026.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- **Auftragseingang** stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 42,4 % auf 90,0 Mio. €; der **Auftragsbestand** wuchs um 88,0 % auf 49,6 Mio. €.
- **Umsatz** erhöhte sich um 5,0 % auf 59,6 Mio. €.
- Das **EBIT** verbesserte sich auf neun Monatssicht auf −1,0 Mio. € (Vorjahr: −1,8 Mio. €); im dritten Quartal war es mit 1,6 Mio. € positiv.
- Zwei Großaufträge für Inline-CT-Inspektion, besonders für Batteriezellen, trieben die Nachfrage und sollen überwiegend 2027 umsatzwirksam werden.
- Regional entwickelte sich Amerika besonders positiv: Der Umsatz stieg auf 9,2 Mio. € und das EBIT auf 0,8 Mio. €; Europa blieb beim EBIT deutlich im Minus.
- Viscom bestätigte die Jahresprognose 2026: Auftragseingang 100–110 Mio. €, Umsatz 80–90 Mio. € und EBIT-Marge 2–5 % (EBIT 1,6–4,5 Mio. €).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Quartalsfinanzbericht 9M/2026, bei Viscom ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im Plus.
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