Windparkbetreiber PNE wächst weiter - gesenkte Prognose bestätigt
- Umsatz und Ergebnis stiegen trotz schwieriger Lage
- Verkaufte Projekte umfassten rund 361 Megawatt
- Bereinigtes Ebitda stieg auf 43,9 Millionen Euro
CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber PNE hat trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten gesteigert. Das Unternehmen verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 361 Megawatt, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Der Erlös kletterte in den ersten drei Quartalen bis Ende September im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 150,7 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich deutlich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro.
Zudem konnte das Unternehmen den Verlust unter dem Strich reduzieren. Die erst jüngst gekappte Gewinnprognose für das laufende Jahr wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr bestätigte der Konzern. Die ursprünglich für 2026 vorgesehenen Ergebnisbeiträge würden teilweise erst 2027 realisiert, hatten die Cuxhavener bereits Mitte Oktober mitgeteilt. Gleichzeitig will PNE einige für den Verkauf geplante Windparks behalten./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie
Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 5,46 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
PNE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +125,14 %/+31,33 % bedeutet.
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Nein. Der Unterschied ist die Differenz zwischen den Herstellkosten und den Verkaufspreis der im Eigenbestand gehaltenen Anlagen. Da kein Verkauf stattfindet, wird der Verkaufspreis (nach Marktlage) angenommen und dann abgeschrieben. Mit den kürzlich mitgeteilten Übernahmen in den Eigenbestand dürfte dieser Betrag trotz der Abschreibungen wohl erstmal steigen.
Die Anleihe 2022/2027 mit 5 % Verzinsung und die Anleihe 2026/2031 mit 7 % Verzinsung sehen einen Anstieg der Verzinsung (um bis zu 2,5%punkte bei der 2022/2027) vor, falls die Maßgebliche Eigenkapitalquote unter 20 % fällt. Die Eigenkapitalquote lag zum Halbjahr um 13 %. Die Maßgebliche Eigenkapitalquote beinhaltet allerdings die stillen Reserven. Die lagen Ende 2025 bei 159 Mio. Euro und somit deutlich höher als das ausgewiesene Eigenkapital von 132 Mio. Euro zum Halbjahr 2026. Somit dürfte die Maßgebliche Eigenkapitalqoute trotz der 13 % Eigenkapitalquote weit oberhalb von 20 % liegen.
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