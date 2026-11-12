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    Britische Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung

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    Für Sie zusammengefasst
    • BIP wächst im dritten Quartal um 0,7 Prozent
    • BIP wächst im September überraschend um 0,2 Prozent
    • Industrieproduktion treibt britisches Wachstum an
    Britische Wirtschaft gewinnt wieder an Schwung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im Sommer wieder an Fahrt gewonnen. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Frühjahr war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft um 0,5 Prozent gewachsen, nach einem Plus von 0,6 Prozent im Winter.

    Gestützt wurde die Konjunktur im dritten Quartal durch eine überraschend starke Entwicklung im September. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Monat zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, während am Markt eine Stagnation erwartet worden war. In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht.

    Mit Blick auf einzelne Unterkategorien des BIP wurde die Wirtschaftsleistung insbesondere durch die starke Industrieproduktion angetrieben. Hier meldet das Statistikamt für September im Jahresvergleich ein unerwartet hohes Plus von 3,1 Prozent. Allerdings war die Fertigung im Monat zuvor weniger stark gestiegen als bisher bekannt.

    Derweil überraschte die Industrieproduktion im September auch im Monatsvergleich: Hier wurde ein Anstieg von 0,3 Prozent gemeldet, während Analysten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet hatten./la/jha/






    Verfasst von dpa-AFX
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