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    Russischer Luftwaffen-Offizier bei Autoexplosion getötet

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    Für Sie zusammengefasst
    • Offizier stirbt bei Explosion in St. Petersburg
    • Mordverfahren nach tödlicher Explosion eingeleitet
    • Berichte vermuten einen ferngezündeten Sprengsatz
    Russischer Luftwaffen-Offizier bei Autoexplosion getötet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Bei einer Autoexplosion in St. Petersburg ist am Morgen Medienberichten zufolge ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte getötet worden. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Die Untersuchungen am Tatort liefen, teilte die Behörde mit. In der Mitteilung war die Rede von einem Militärangehörigen, der bei einer Autoexplosion getötet worden sei. Angaben zum Rang oder zur Truppenzugehörigkeit machen die russischen Ermittler in der Regel nicht.

    Russische und proukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das St. Petersburger Nachrichtenportal "fontanka.ru" berichtete, der Mann habe am Morgen das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert.

    Die Druckwelle habe die Scheiben eines Busses zerschlagen, hieß es. Die Kolpinskoje Chaussee sei gesperrt für den Verkehr. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet, wie russische Medien meldeten.

    "Die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee ist ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt ist. Besonders brutal hat sie Charkiw bombardiert", berichtete der Telegram-Kanal "Rospartisan", der auch nicht überprüfbare Aufnahmen von dem beschädigten Auto veröffentlichte.

    In Russland kamen im Zuge von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode. Russische Behörden sprechen danach in der Regel von Terror, für den sie ukrainische Geheimdienste verantwortlich machen. Eine offizielle Reaktion von ukrainischer Seite zu dem neuen Fall gab es zunächst nicht./mau/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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