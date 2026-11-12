Siemens liefert und legt nach, die Strategie wirft Fragen auf
Aktie zieht an!
Siemens meldet Rekordzahlen und hebt die Mittelfristziele an. Anleger bleiben trotzdem skeptisch, denn die neue Konzernstrategie gilt vielen noch als zu unscharf.
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Siemens hat das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem operativen Rekordgewinn abgeschlossen. Der Auftragseingang stieg um ein Viertel auf erstmals 108 Milliarden Euro, der vergleichbare Umsatz um acht Prozent auf 83,4 Milliarden Euro.
Das Ergebnis im industriellen Geschäft wuchs um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, die Marge lag bei 16,3 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit 13,1 Milliarden Euro gerechnet. Unterm Strich standen 9,5 Milliarden Euro nach 10,4 Milliarden im Vorjahr, als ein Verkaufsgewinn das Resultat gestützt hatte. Im Schlussquartal zogen die Erlöse um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro an, das operative Ergebnis sprang um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.
Konzernchef Roland Busch will das Tempo halten. Für das laufende Jahr peilt er ohne die abzuspaltende Healthineers ein Umsatzplus von neun bis elf Prozent an. Mittelfristig sollen die Erlöse im Schnitt um sieben bis elf Prozent wachsen, zuvor waren es sechs bis neun. Beim Gewinn je Aktie vor Sonderfaktoren steht nun zweistelliges statt hohes einstelliges Wachstum im Plan. "Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte", sagte Busch.
Manchen Investoren reicht das nicht. Ingo Speich von Deka Investment verweist gegenüber dem Handelsblatt auf ABB, das derzeit den größten Schwung habe. Die Schweizer steigerten im dritten Quartal den Umsatz um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar und die Aufträge um 40 Prozent auf zwölf Milliarden US-Dollar, bei einer Marge von mehr als 20 Prozent.
Auch die neue Strategie "One Tech Company" nennt Speich noch "diffus", der Aktie habe sie bisher keinen Schub gegeben.
Fazit
Die Siemens-Aktie legt nach den Zahlen auf Tradegate um 3,9 Prozent zu, der Rekordgewinn und die angehobenen Mittelfristziele kommen bei Anlegern gut an. Ob daraus ein nachhaltiger Schub wird, hängt aber davon ab, ob Busch die Strategie "One Tech Company" greifbarer macht und den Abstand zu Konkurrenten wie ABB bei Marge und Wachstum verkleinert.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
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