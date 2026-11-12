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    Deutsche SpaceX-Alternative mit starken Zahlen!

    OHB liefert

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    Der deutsche Raumfahrtspezialist und SpaceX-Mitbewerber OHB hat am Donnerstagmorgen starke Zahlen vorgestellt. Die Aktie profitierte allerdings nur kurzzeitig.

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    OHB liefert - Deutsche SpaceX-Alternative mit starken Zahlen!
    Foto: Maciej Ruminkiewicz - Unsplash

    OHB liefert, worauf bei SpaceX noch gewartet wird

    Auch wenn SpaceX als wichtigster Vertreter der Branche gilt, beschleunigt sich die Kommerzialisierung der Raumfahrt längst weit über das von Elon Musk gegründete Unternehmen hinaus. Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist der Bremer Konzern OHB, der schon seit vielen Jahren im Geschäft ist – und das im Unterschied zu SpaceX längst profitabel.

    Am Donnerstagmorgen hat der Konzern seine Bücher zum abgelaufenen Quartal sowie zu den ersten neun Monaten des bisherigen Geschäftsjahres geöffnet. Das Wachstum kann sich sehen lassen, was zeitweise mit kräftigen Kursgewinnen honoriert wurde.

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    EBITDA wächst schneller als der Umsatz

    Im dritten Quartal legten die Erlöse auf 312,5 Millionen Euro zu. Damit gelang OHB gegenüber dem Vorjahresergebnis von 283,9 Millionen Euro eine Steigerung um 7,8 Prozent. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres gelang sogar ein Wachstum von 11 Prozent von 820,9 auf 912,6 Millionen Euro.

    Dank operativer Verbesserungen legte das bereinigte EBITDA überproportional stark zu. Hier gelang auf Quartalsbasis ein Anstieg von 12,3 Prozent auf 32,3 Millionen Euro, auf Neunmonatsbasis konnte der operative Ertrag sogar um 23 Prozent auf 80,9 Millionen Euro angehoben werden. Beim Nettoertrag verzeichnete OHB allerdings Einbußen.

    Dieser legte gegenüber dem Vorjahresquartal zwar von 12,9 auf 14,3 Millionen Euro zu, beim Vergleich der ersten neun Monate steht jedoch ein Minus von 22 Prozent auf 19,1 Millionen Euro nach 24,4 Millionen Euro im Vergleichszeitraum vor einem Jahr zu Buche.

    Finanzziele dank starker Auftragseingänge bekräftigt

    Wiederum kräftig gestiegen ist der Auftragsbestand. Dieser legte von 3,12 Milliarden Euro auf 3,94 Milliarden Euro zu, wovon der Löwenanteil mit 3,2 Milliarden Euro auf das Segment Space Systems entfällt. Knapp eine halbe Milliarde Euro entfällt auf 'Access to Space', während die übrigen 279 Millionen Euro auf digitale Lösungen entfallen. OHB spricht angesichts der soliden Auftragslage von "guter und langfristiger Planungssicherheit".

    Als Erfolge im abgelaufenen Quartal hebt das Unternehmen in seiner Pressemitteilung den Zuschlag für 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationsprogramm IRIS² hervor – der Auftrag ist mit einem Wert von knapp einer Milliarde Euro der bislang größte Einzelauftrag des Unternehmens. Darüber hinaus hat die europäische Raumfahrtagentur ESA im Rahmen des Copernicus-Programms zur Erdbeobachtungen einen Satelliten im Wert von 554 Millionen Euro geordert mit der Option auf einen weiteren.

    Auch angesichts dieser Einzelerfolge erwartet OHB eine verbesserte "Visibilität der Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren", mittelfristig wird eine Gesamtleistung von 4,0 Milliarden Euro angestrebt. Für 2026 hat der Konzern sein Planungsziel von 1,4 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0 Prozent bekräftigt.

    OHB

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    OHB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie dreht ins Minus, starke Vorbörse wird verkauft

    In der Vorbörse durfte sich die Aktie noch über Aufschläge von rund 7 Prozent freuen, diese fielen unmittelbar nach Handelseröffnung jedoch Gewinnmitnahmen zum Opfer. Rund vier Prozent betrug das Minus am Morgen. Nach einem bislang hochvolatilen Jahresverlauf blickt OHB dennoch auf Zugewinne von rund 80 Prozent zurück. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt das Plus sogar bei fast 100 Prozent.

    Charttechnisch hat sich die Lage nach dem Crash in den Sommermonaten – zuvor hatten die Begeisterung für den SpaceX-Börsengang und der vergleichsweise geringe Freefloat der Aktie für einen Short-Squeeze gesorgt – etwas beruhigt. Mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie war OHB in der vergangenen Woche sogar ein erstes prozyklisches Kaufsignal gelungen. Dieses ist trotz der Gewinnmitnahmen am Donnerstagmorgen bislang ungefährdet.

    Fazit: Starkes Unternehmen, aber hoher Preis

    Der Bremer Raumfahrtspezialist OHB hat dank einer anhaltend starken Nachfrage insbesondere nach seinen Satellitenlösungen einen zufriedenstellenden Quartalsbericht mit einem moderaten Umsatzwachstum und einer beschleunigten Profitabilitätsentwicklung (auf bereinigter Basis) vorgelegt. Dass dieser zunächst nicht mit weiteren Kursgewinnen honoriert wird, dürfte vor allem auf die hohe Unternehmensbewertung zurückzuführen sein.

    Nach der Verdopplung der Anteile gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht laut der Daten von MarketScreener ein KGV von knapp 75 für das laufende Geschäftsjahr und von etwa 42 für das kommende zu Buche. Das mag im Vergleich zu den Gewinnvielfachen anderer, derzeit gefragter Raumfahrttitel, wie AST SpaceMobile, Rocket Lab und eben auch SpaceX, verhältnismäßig wenig sein, ist gegenüber Airbus und Safran mit ihren Beteiligungen an ArianeGroup sowie etablierten Zulieferern der Branche, darunter vor allem L3Harris, aber deutlich teuer.

    Trotz charttechnisch verbesserter Ausgangslage könnte die Aktie daher vor einer längeren, hochvolatil verlaufenden Konsolidierungsphase stehen, bis das Unternehmen in die hohe Bewertung hineingewachsen ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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