PNE meldet kräftigen Ergebnissprung nach neun Monaten 2026 109 0 Kommentare

PNE legt 2026 kräftig zu: Steigende Gewinne, erfolgreiche Projektverkäufe und mehr Ökostrom aus eigenen Anlagen ebnen den Weg zu einem der besten Jahresergebnisse seit zehn Jahren.

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