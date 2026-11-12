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    PNE meldet kräftigen Ergebnissprung nach neun Monaten 2026

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    PNE legt 2026 kräftig zu: Steigende Gewinne, erfolgreiche Projektverkäufe und mehr Ökostrom aus eigenen Anlagen ebnen den Weg zu einem der besten Jahresergebnisse seit zehn Jahren.

    PNE meldet kräftigen Ergebnissprung nach neun Monaten 2026
    Foto: PNE AG
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf 150,7 Mio. Euro und der Bruttogewinn auf 134,8 Mio. Euro.
    • Das normalisierte EBITDA erhöhte sich deutlich von 26,6 auf 45,4 Mio. Euro; das EBIT verbesserte sich von −2,9 auf 15,0 Mio. Euro.
    • PNE verkaufte Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit rund 361 MW Leistung und sicherte Genehmigungen für Projekte mit insgesamt rund 965 MW.
    • Die Projektpipeline umfasste zum 30. September rund 14,3 GW Windenergie an Land und 6,9 GWp Photovoltaik.
    • Das Eigenbetriebsportfolio erreichte 484 MW installierte Leistung; die Anlagen erzeugten 589 GWh Strom, 12 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
    • Für 2026 erwartet PNE ein normalisiertes Konzern-EBITDA von 65 bis 80 Mio. Euro und damit eines der besten Jahresergebnisse der vergangenen zehn Jahre.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PNE ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,49 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,4800EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.311,65PKT (+0,75 %).


    PNE

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