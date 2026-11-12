US-Dollar auf 19-Monats-Hoch – die Fed könnte noch einen draufsetzen

Der US-Dollar setzt seine Rallye fort und steigt auf den höchsten Stand seit 19 Monaten. Am Donnerstag legte der Dollar-Index um 0,73 Prozent auf 103,02 Punkte zu. Zuletzt hatte er dieses Niveau im April 2025 erreicht.

Auslöser sind die jüngsten US-Inflationsdaten und die wachsende Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik stärker verschärfen könnte als bislang angenommen.

Fed könnte Zinsen sogar um 0,5 Prozentpunkte erhöhen

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Auch die Kerninflation überraschte mit einem Anstieg von 0,3 Prozent.

Mehrere Fed-Vertreter haben daraufhin eine entschlossenere Geldpolitik ins Gespräch gebracht. Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte, dass bei anhaltend hoher Inflation sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember erwogen werden müsse.

Auch Goldman Sachs hat seine Prognose angepasst. Die Investmentbank erwartet inzwischen neben einer Zinserhöhung im Dezember einen weiteren Schritt im März 2027. Erste Zinssenkungen prognostiziert sie erst für Ende 2027.

Der US-Dollar profitiert von den steigenden Zinserwartungen. Höhere Zinsen machen amerikanische Staatsanleihen für internationale Anleger attraktiver, wodurch die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

Allerdings könnte genau diese Entwicklung für die Aktienmärkte zum Problem werden. Bleiben die Finanzierungskosten länger hoch, geraten insbesondere hoch bewertete Technologieunternehmen und schuldenfinanzierte Geschäftsmodelle in eine schwierigere Lage.

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Japan droht ein neuer Währungsschock

Der japanische Yen verliert durch die Stärke des US-Dollars weiter an Wert. Am Donnerstag stieg der Wechselkurs auf 159,83 Yen je Dollar und näherte sich damit der kritischen Marke von 160. Bei diesem Niveau könnten die japanischen Behörden erneut am Devisenmarkt eingreifen.

Eine Stabilisierung des Yen durch höhere Zinsen ist für Japan allerdings nicht ohne Risiko. Die Großhandelspreise stiegen im Oktober um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 6,8 Prozent im September. Weitere Zinserhöhungen könnten den Yen stärken und die Inflation bremsen, gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum belasten.

Neue Impulse könnte am Donnerstagabend John Williams, Präsident der New Yorker Fed, liefern. Sollte er weitere US-Zinserhöhungen signalisieren, könnte der Dollar die Marke von 160 Yen überschreiten. Damit würden auch staatliche Eingriffe Japans wahrscheinlicher.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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