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    US-Dollar auf 19-Monats-Hoch – die Fed könnte noch einen draufsetzen

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    Der US-Dollar erreicht den höchsten Stand seit April 2025. Neue Zinssorgen treiben die Rallye an. Für den japanischen Yen könnte das gefährlich werden.

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    US-Dollar auf 19-Monats-Hoch – die Fed könnte noch einen draufsetzen
    Foto: Claudia Nass - CHROMORANGE

    Der US-Dollar setzt seine Rallye fort und steigt auf den höchsten Stand seit 19 Monaten. Am Donnerstag legte der Dollar-Index um 0,73 Prozent auf 103,02 Punkte zu. Zuletzt hatte er dieses Niveau im April 2025 erreicht.

    ICE U.S. Dollar Index

    +0,73 %
    +1,49 %
    +0,43 %
    +3,05 %
    +3,54 %
    -1,11 %
    +8,22 %
    +4,23 %
    +14,51 %

    Auslöser sind die jüngsten US-Inflationsdaten und die wachsende Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik stärker verschärfen könnte als bislang angenommen.

    Fed könnte Zinsen sogar um 0,5 Prozentpunkte erhöhen

    Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit stärker als die erwarteten 0,3 Prozent. Auch die Kerninflation überraschte mit einem Anstieg von 0,3 Prozent.

    Mehrere Fed-Vertreter haben daraufhin eine entschlossenere Geldpolitik ins Gespräch gebracht. Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärte, dass bei anhaltend hoher Inflation sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember erwogen werden müsse.

    Auch Goldman Sachs hat seine Prognose angepasst. Die Investmentbank erwartet inzwischen neben einer Zinserhöhung im Dezember einen weiteren Schritt im März 2027. Erste Zinssenkungen prognostiziert sie erst für Ende 2027.

    Der US-Dollar profitiert von den steigenden Zinserwartungen. Höhere Zinsen machen amerikanische Staatsanleihen für internationale Anleger attraktiver, wodurch die Nachfrage nach dem Dollar steigt.

    Allerdings könnte genau diese Entwicklung für die Aktienmärkte zum Problem werden. Bleiben die Finanzierungskosten länger hoch, geraten insbesondere hoch bewertete Technologieunternehmen und schuldenfinanzierte Geschäftsmodelle in eine schwierigere Lage.

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    Japan droht ein neuer Währungsschock

    Der japanische Yen verliert durch die Stärke des US-Dollars weiter an Wert. Am Donnerstag stieg der Wechselkurs auf 159,83 Yen je Dollar und näherte sich damit der kritischen Marke von 160. Bei diesem Niveau könnten die japanischen Behörden erneut am Devisenmarkt eingreifen.

    Eine Stabilisierung des Yen durch höhere Zinsen ist für Japan allerdings nicht ohne Risiko. Die Großhandelspreise stiegen im Oktober um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach 6,8 Prozent im September. Weitere Zinserhöhungen könnten den Yen stärken und die Inflation bremsen, gleichzeitig aber das Wirtschaftswachstum belasten.

    Neue Impulse könnte am Donnerstagabend John Williams, Präsident der New Yorker Fed, liefern. Sollte er weitere US-Zinserhöhungen signalisieren, könnte der Dollar die Marke von 160 Yen überschreiten. Damit würden auch staatliche Eingriffe Japans wahrscheinlicher.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion


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