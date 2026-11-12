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    Chemie-Industrie profitiert von höheren Preisen - Produktion sinkt aber

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    Für Sie zusammengefasst
    • VCI hebt Umsatzprognose für Chemie und Pharma an
    • Umsatz wächst, Produktion und Jobs gehen zurück
    • Schwache Nachfrage und Energiekosten belasten Branche
    Chemie-Industrie profitiert von höheren Preisen - Produktion sinkt aber
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat für das laufende Jahr ihre Umsatzprognose erhöht. Es werde nun ein Wachstum von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der VCI ein Plus von 2,5 Prozent im Plan. Im dritten Quartal wuchs der Branchenumsatz dank höherer Preise im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 53 Milliarden Euro. Die Produktion fiel aber in diesem Zeitraum um 3,5 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten ging hierzulande um 2,5 Prozent auf rund 464.000 zurück.

    "Die chemische-pharmazeutische Industrie hat im dritten Quartal erneut an Boden verloren", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Die Sondereffekte des zweiten Quartals seien weitgehend ausgelaufen. Zudem habe das extreme Niedrigwasser belastet. Große Player in der Branche machten zwar gute Geschäfte in der Welt. Aber Deutschland sei und bleibe bei vielen im roten Bereich.

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    In Deutschland und Europa drücke die schwache Industriekonjunktur auf die Nachfrage, erläuterte Große Entrup weiter. Wichtige Kunden der Chemie, allen voran die Automobilindustrie, hätten ihre Produktion gedrosselt. Und auch das Pharmageschäft zeige sich angesichts der großen Unsicherheiten im US-Geschäft weiterhin volatil.

    Derweil waren die Produktionsanlagen mit 76,6 Prozent etwas besser ausgelastet als im Vorquartal. Der Verband führte dies vor allem auf das Abschalten von Anlagen zurück. Gleichzeitig verschärften aber deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise den Kostendruck, warnte der VCI-Hauptgeschäftsführer. Die Politik müsse ganz schnell an die Energiekosten ran.

    Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen.

    Die energieintensive Chemie leidet schon länger unter vergleichsweise teils höheren Energiepreisen in Deutschland und der Konjunkturflaute, vor allem aber auch unter der seit Jahren andauernden Immobilienkrise Chinas. Hinzu kommt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Chemiekonzerne wie BASF und Evonik haben Sparprogramme samt Stellenabbau eingeleitet./mne/jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 54,61 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -16,61 %/+14,66 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die gemeldete US-Zulassung von Asundexian, die Pharma- und Agrarpipeline sowie langfristige Wachstumschancen im Agrargeschäft. Diskutiert werden zudem die ausstehende Genehmigung des Glyphosatvergleichs und mögliche jahrelange Rechtsmittelverfahren. Ein positiver Gerichtsentscheid gilt als möglicher Kurstreiber. Genannt werden spekulative Kursziele um 60 Euro kurzfristig und 100 Euro mittelfristig sowie eine mögliche Jahresendrallye.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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