Eckert & Ziegler: Bereinigtes Q3-EBIT +25 % – 2026-Prognose steht
Eckert & Ziegler wächst profitabel: Vor allem das Medical-Geschäft stärkt die Ertragskraft. Nach einem starken dritten Quartal bestätigt der Konzern seine Jahresprognose 2026.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 79,6 Mio. € (Vorjahr: 75,3 Mio. €); das bereinigte EBIT legte um 25 % auf 19,3 Mio. € zu und der Nettogewinn auf 13,1 Mio. €.
- In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 2 % auf 229,0 Mio. €, das bereinigte EBIT um knapp 4 % auf 52,6 Mio. € und der Nettogewinn um 19 % auf 35,4 Mio. €.
- Ohne die im Vorjahr enthaltenen Lizenzerlöse erhöhte sich der Neunmonatsumsatz um 4 % und das bereinigte EBIT um 14 % – ein Hinweis auf eine deutlich verbesserte operative Ertragskraft.
- Das Segment Medical steigerte den bereinigten EBIT-Beitrag um 16 % auf 36,2 Mio. €; lizenzbereinigt betrug das Wachstum 38 %, getragen unter anderem von Radioisotopen, Lutetium-177 und CDMO.
- Isotope Products erhöhte den externen Umsatz um 3 % auf 107,5 Mio. €; das bereinigte EBIT sank im Neunmonatszeitraum um 11 % auf 17,9 Mio. €, lag im dritten Quartal aber über dem Vorjahreswert.
- Eckert & Ziegler bestätigt die Jahresprognose 2026: rund 320 Mio. € Umsatz und rund 80 Mio. € bereinigtes EBIT. Lizenzerträge und eine gute Geschäftsentwicklung werden im vierten Quartal erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Eckert & Ziegler ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,200EUR das entspricht einem Plus von +1,50 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.323,54PKT (+0,81 %).
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