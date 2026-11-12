CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26-Zahlen – jetzt nachlesen 117 0 Kommentare

CANCOM zeigt im dritten Quartal 2026 ein gemischtes Bild: Umsatz und EBITDA sinken, Deutschland legt beim Ergebnis zu. Die Ergebnisziele bleiben bestehen, die Umsatzprognose wird angepasst.

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