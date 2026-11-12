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    CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26-Zahlen – jetzt nachlesen

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    CANCOM zeigt im dritten Quartal 2026 ein gemischtes Bild: Umsatz und EBITDA sinken, Deutschland legt beim Ergebnis zu. Die Ergebnisziele bleiben bestehen, die Umsatzprognose wird angepasst.

    CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26-Zahlen – jetzt nachlesen
    Foto: CANCOM SE
    • Im dritten Quartal 2026 sank der Konzernumsatz um 2,8 % auf 412,0 Mio. €; das EBITDA ging von 27,1 auf 24,1 Mio. € zurück.
    • Die Rohertragsmarge blieb im Q3 nahezu stabil bei 39,4 %, während die EBITDA-Marge auf 5,9 % sank.
    • Im Segment Deutschland stieg das Q3-EBITDA um 8,8 % auf 14,5 Mio. €; im Segment International fiel es auf 9,7 Mio. €.
    • In den ersten neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 1.187,9 Mio. € und damit unter dem Vorjahreswert von 1.227,7 Mio. €.
    • Das 9M-EBITDA verbesserte sich um 14,9 % auf 73,4 Mio. €; die EBITDA-Marge stieg um einen Prozentpunkt auf 6,2 %.
    • CANCOM bestätigt die EBITDA-Prognose von 110–130 Mio. € und die EBITA-Prognose von 55–75 Mio. € für 2026; die Umsatzprognose wurde auf 1.650–1.750 Mio. € angepasst.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei CANCOM SE ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,48 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.325,47PKT (+0,82 %).


    CANCOM SE

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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