Zielanhebung könnte Allianz wieder auf Rekordkurs bringen
AKTIE IM FOKUS
- Allianz hebt Gewinnziel auf 18,6 Milliarden Euro
- Quartalsergebnis lag zehn Prozent über dem Konsens
- Allianz-Aktie nähert sich erneut ihrem Rekordhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein höher gestecktes Ziel für den operativen Jahresgewinn dürfte die Aktie der Allianz zurück auf Rekordkurs bringen. Vorbörslich legte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 0,5 Prozent auf 466,10 Euro zu. Ihr Rekordhoch hatte sie vor einer Woche bei 469,10 Euro erreicht.
Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe 10 Prozent über dem Analystenschnitt (Konsens) gelegen und sei von sämtlichen Geschäftsbereichen angetrieben worden, schrieb JPMorgan-Analyst Kamran Hossain. Zugleich hob er hervor, dass das Management daher den oberen Rand für das operative Jahresergebnisziel von 18,4 auf nun 18,6 Milliarden Euro angehoben hat. Auch wenn dieses nicht wesentlich über dem von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsens liege, nannte er die Zahlen an diesem Morgen "stark" und sieht sie "als gute Grundlage für weiteres Gewinnwachstum in der Zukunft"./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 466,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 497,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -25,89 %/+44,43 % bedeutet.
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„In den ersten neun Monaten des Jahres hat die Allianz ein operatives Ergebnis in Höhe von 14,1 Milliarden Euro erzielt (9M 2025: 13,1 Milliarden Euro). Auf Basis dieser starken Performance, vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse, erhöht der Vorstand das obere Ende der zu Beginn des Jahres für das operative Ergebnis gesetzten Zielspanne (17,4 Milliarden Euro +/- 1 Milliarde Euro) auf ungefähr 18,6 Milliarden Euro.“
Ich glaube mein dicker Einstieg 2014 bei 124 war nicht das schlechteste. Allein durch die Dividenden hat sich die Aktie seither selbst refinanziert, wenn da nicht Klingbeil und Vorgänger gewesen wären, die immer noch gut 26% davon abhaben wollten.