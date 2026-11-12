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    Zielanhebung könnte Allianz wieder auf Rekordkurs bringen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz hebt Gewinnziel auf 18,6 Milliarden Euro
    • Quartalsergebnis lag zehn Prozent über dem Konsens
    • Allianz-Aktie nähert sich erneut ihrem Rekordhoch
    AKTIE IM FOKUS - Zielanhebung könnte Allianz wieder auf Rekordkurs bringen
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein höher gestecktes Ziel für den operativen Jahresgewinn dürfte die Aktie der Allianz zurück auf Rekordkurs bringen. Vorbörslich legte sie auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 0,5 Prozent auf 466,10 Euro zu. Ihr Rekordhoch hatte sie vor einer Woche bei 469,10 Euro erreicht.

    Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe 10 Prozent über dem Analystenschnitt (Konsens) gelegen und sei von sämtlichen Geschäftsbereichen angetrieben worden, schrieb JPMorgan-Analyst Kamran Hossain. Zugleich hob er hervor, dass das Management daher den oberen Rand für das operative Jahresergebnisziel von 18,4 auf nun 18,6 Milliarden Euro angehoben hat. Auch wenn dieses nicht wesentlich über dem von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsens liege, nannte er die Zahlen an diesem Morgen "stark" und sieht sie "als gute Grundlage für weiteres Gewinnwachstum in der Zukunft"./ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 466,4 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 497,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -25,89 %/+44,43 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um neue Allzeithochs der Allianz-Aktie, ein genanntes Kursziel von 500 Euro und die Einschätzung, sie sei noch nicht zu teuer. Im Fokus stehen zudem das gemeldete Rekordergebnis von 14,1 Mrd. Euro und der erhöhte Ausblick für 2026. Diskutiert wird, wie die Anhebung des oberen Prognoseendes von 18,4 auf 18,6 Mrd. Euro einzuordnen ist. Langfristige Anleger betonen die Bedeutung der Dividenden für ihre Rendite.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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