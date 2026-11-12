MLP bestätigt Mittelfristziele
- MLP bestätigt Mittelfristziele bis zum Jahr 2028
- Für 2028 plant MLP 140 bis 155 Millionen Euro Ebit
- Neunmonats-Erlöse wachsen um zwölf Prozent auf 863 Mio
WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat nach einem starken dritten Quartal und einem absehbar guten Ergebnis im laufenden Jahr die Mittelfristziele bestätigt. 2028 will das im SDax notierte Unternehmen weiter zwischen 140 und 155 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdienen. Die Gesamterlöse sollen auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro klettern, wie das Unternehmen bei der Veröffentlichung des detaillierten Quartalsberichts am Donnerstag in Wiesloch mitteilte.
Anfang Oktober hatte das Unternehmen bereits die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht. Demnach soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen. Das wäre ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2025. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis um 43 Prozent auf 87 Millionen Euro zu. Die Gesamterlöse legten um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro zu./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 11,88 auf Tradegate BSX (12. November 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -5,17 %/-31,03 % bedeutet.
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So, passend dazu die adhoc von soeben.
Nun, da ab 2027 den Beratern für die Benutzung der MLP-Technik pro Monat 250,-€ Kosten eingebucht werden, steht einem Höhenflug der Aktie nichts mehr im Wege! Bei Fondsfinanz & Co. dürfte man sich ins Fäustchen lachen und sich auf qualifizierten Zulauf freuen.